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Brandenburg'da Scholz'suz zafer

Brandenburg'da Scholz'suz zafer

04:0024/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

Almanya'da genel seçimlere bir yıldan az bir süre kala ülkenin doğu eyaletlerinde yapılan seçimlerin sonuncusu Brandenburg'da gerçekleşti. Batı ve Doğu Almanya'nın birleşmesinin ardından 34 yıldır sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından yönetilen eyaletteki kritik seçim, Almanya Başbakanı Olaf Scholz için de referandum niteliği taşıdığı değerlendiriliyordu. Pazar günü yapılan Brandenburg'daki eyalet meclisi seçimini, anketlerin aksine, yüzde 30,9 oy alan SPD 1990'dan bu yana eyalet seçimlerini sekizinci kez üst üste kazanan parti oldu. SPD oyunu bir önceki seçimlere göre 4,7 puan artırdı. Anketlerde uzun süredir önde olan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 29,2 oy alarak ikinci parti konumuna yükseldi. AfD'nin 2014'teki seçimlerde yüzde 12,2 ve 2019'daki seçimlerde yüzde 23,5 oy almıştı. Eyalette ilk kez seçime katılan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) yüzde 13,5 alarak üçüncü parti oldu. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise yüzde 12,1 ile Brandenburg'daki eyalet seçimlerinde bugüne kadarki en kötü sonucunu elde etti.

ZARAR VERİR DİYE ÇAĞRILMADI

SPD'nin zaferinde eyaleti 11 yıldır yöneten Dietmar Woidke'nin seçim kampanyasının hiçbir safhasında Başbakan Olaf Scholz'a yer vermemesi ve mitinglere, seçim sonucuna olumsuz etki edeceği gerekçesiyle çağırmamasının etkili olduğu değerlendiriliyor. Scholz'un evi eyaletin başkenti olan Potsdam'da buunuyor ve bu şehirde yaşıyor. Yine 1990'dan beri düzenlenen seçimlerde yüzde 72,9 ile en yüksek katılım oranının sağlanmasının da SPD'ye avantaj sağladığı değerlendiriliyor. SPD'nin, Eylül 2025'te düzenlenecek genel seçim öncesi Başbakan Olaf Scholz yerine yeni lider arayışında olduğu Avrupa medyasında yer almıştı. Brandenburg seçimlerinde alınan sonucun bu arayışı hızlandırabileceği değerlendiriliyor.



#Olaf Scholz
#Politika
#Almanya

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