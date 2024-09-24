Brandenburg'da Scholz'suz zafer

Almanya'da genel seçimlere bir yıldan az bir süre kala ülkenin doğu eyaletlerinde yapılan seçimlerin sonuncusu Brandenburg'da gerçekleşti. Batı ve Doğu Almanya'nın birleşmesinin ardından 34 yıldır sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından yönetilen eyaletteki kritik seçim, Almanya Başbakanı Olaf Scholz için de referandum niteliği taşıdığı değerlendiriliyordu. Pazar günü yapılan Brandenburg'daki eyalet meclisi seçimini, anketlerin aksine, yüzde 30,9 oy alan SPD 1990'dan bu yana eyalet seçimlerini sekizinci kez üst üste kazanan parti oldu. SPD oyunu bir önceki seçimlere göre 4,7 puan artırdı. Anketlerde uzun süredir önde olan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 29,2 oy alarak ikinci parti konumuna yükseldi. AfD'nin 2014'teki seçimlerde yüzde 12,2 ve 2019'daki seçimlerde yüzde 23,5 oy almıştı. Eyalette ilk kez seçime katılan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) yüzde 13,5 alarak üçüncü parti oldu. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise yüzde 12,1 ile Brandenburg'daki eyalet seçimlerinde bugüne kadarki en kötü sonucunu elde etti.