Dünya Brexit darbesine yargı freni
AVRUPA

Brexit darbesine yargı freni

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un, Brexit tartışmalarında parlamento'yu bypass etme hamlesi Yüksek Mahkeme engeline takıldı. Mahkeme oybirliği ile aldığı kararla Johnson'un Parlamento'yu 9 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında askıya alma kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Karar üzerine parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası toplanma kararı aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kararın verildiği binanın önünde mahkum giysisiyle &quot;Johnson suçlu!&quot; pankartı asılı bir kukla da yer aldı.
Kararın verildiği binanın önünde mahkum giysisiyle "Johnson suçlu!" pankartı asılı bir kukla da yer aldı.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme oy birliğiyle Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu 9 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında askıya alma kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Ülkenin Anayasa Mahkemesi konumundaki yüksek mahkemesinde görüşülmesi geçen hafta başlayan davada karar açıklandı. 11 üyenin oy birliğiyle aldığı kararda öncelikle konunun yargı alanına girdiği belirtildi. Bu hükmün ardından erteleme kararının hukuki tarafı üzerinde duruldu. "Bu normal bir erteleme değil. Parlamentonun rolünü yerine getirmesini engelledi." ifadesi kullanılan hükümde, Brexit gibi ülke için önemli konularda parlamentonun söz söyleme hakkına vurgu yapıldı. Mahkemenin yaptığı açıklamada, erteleme kararının parlamentoyu 5 hafta oturum yapmadan alıkoyduğu belirtilerek parlamentonun geçmişte olağanüstü durumlarda tatil edildiğine dikkat çekildi. Johnson'ın parlamentoyu tatil etme konusunda Kraliçe II. Elizabeth'e sunduğu gerekçesinin yasa dışı olduğu ifade edilerek tatil kararı yok hükmünde sayıldı.

YASAMANIN GÖREVİ ENGELLENEMEZ

Hükümde, "Tatil kararı, meşru bir sebep olmadan parlamentonun yasama organı olarak anayasal görevini yerine getirmesini engelleyecek bir etkiye sahip olması durumunda yasa dışıdır. Parlamentonun 5 hafta tatil edilmesinin niçin gerekli olduğu konusunda mahkemeye gerekçe sunulmadı. (Bu durumda) Kararın yasa dışı olduğu sonucuna varmak zorundayız." ifadesine yer verildi.

BUGÜN TOPLANIYOR

İngiltere'de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow da, mahkemenin aldığı kararın ardından parlamentonun bugün toplanması için talimat verdi. Bercow, "Parlamento idarecilerine, parlamentonun yarın 11.30'da işbaşı yapması için gereken hazırlıkları tamamlaması talimatı verdim" dedi. İngiliz muhalefet partisi liderleri de karardan memnuniyet duyduklarını belirtti ve Johnson'un Brexit konusunda pozisyonunu gözden geçirmesini istedi.

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  • NE OLMUŞTU?
  • Boris Johnson, hükümet programını hazırlayabilmek için parlamentoyu tatil etme talebini Kraliçe II. Elizabeth’e sunmuş, Kraliçe’nin onanıyla parlamento 9 Eylül-14 Ekim için tatil edilmişti. Ancak Johnson’ın kararını, Brexit sürecinde parlamentoyu devre dışı bırakmaya yönelik bir “anayasal darbe” diye nitelendiren muhalefet partileri, konuyu yargıya taşımıştı. Parlamento, tatile girmeden önce Johnson’ın 31 Ekim’de ülkeyi anlaşmasız biçimde AB’den ayırmasını önlemeye dönük bir yasa da çıkarmıştı. Johnson bu yasaya itaat etmeyebileceğinin sinyalini vermişti.

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