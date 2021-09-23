Dünya Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro karantinaya alındı
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro karantinaya alındı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantinaya aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro karantinaya alındı
​Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'dan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu için ABD'nin New York şehrine gelen Brezilya heyetindeki Sağlık Bakanı Queiroga'nın, Kovid-19'a yakalanması sebebiyle Bolsonaro ile heyetin geri kalanı karantinaya girdi.

Bolsonaro ile ABD'ye giden heyetin, ülkeye dönmeden test yaptırdığı günden itibaren 5 gün karantinada kalacağı ve hafta sonu yeni PCR testi yaptıracağı açıklandı.

Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA), New York'tan dönen ve Queiroga ile temasta bulunan heyetin, 14 gün karantinada kalmasını önermişti.

Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga'nın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga'nın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Brezilya Sağlık Bakanı Queiroga, ABD'den Brezilya'ya dönmeden önce yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle New York'ta bir otelde karantinaya alınmış ve Brezilya'ya dönememişti.

Kovid-19'a karşı aşıları tamamlanan Queiroga'nın, durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

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