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Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan Elon Musk'a tepki: Zengin diye tahammül etmek zorunda değiliz

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, X'in sahibi Elon Musk’a eleştiriler yöneltti. Lula da Silva, Musk'ın zenginliğini kullanarak aşırı sağcı görüşlerini yaymasının dünya genelinde kabul edilemez olduğunu belirtti. Silva "Dünya, zengin olduğu için Musk'ın aşırı sağcı görüşlerine tahammül etmek zorunda değil" dedi.

12:30 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:09 - 4/09/2024 Çarşamba
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Elon Musk - Lula da Silva
Elon Musk - Lula da Silva

CNN Brezilya televizyonuna konuşan Lula da Silva, X sosyal medya platformuna Brezilya'da erişim yasağı getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.


Lula da silva, Brezilya yargısının, X'e erişim yasağı getirmekle önemli bir mesaj verdiğini belirterek, "Dünya, zengin olduğu için Musk'ın aşırı sağcı görüşlerine tahammül etmek zorunda değil." ifadesini kullandı.



Starlink'ten geri adım: Karara uyacağız


Elon Musk'ın uydu tabanlı internet servis sağlayıcısı Starlink yasakları uygulamayacağını ve ülke genelinde kendi uydusu üzerinden bağlanan kullanıcıların X/Twitter'a erişebileceğini söylemişti.


Ancak Starlink, Brezilya Yüksek Mahkemesi yargıcı Alexandre de Moraes'in X'i engelleme emrine uyacağını söyledi.


X'te yayınlanan bir açıklamada Starlink, şirketin varlıklarını dondurmuş olmasına rağmen Yargıç Alexandre de Moraes'in emrini yerine getireceğini söyledi.


Daha önce uydu şirketi gayrı resmi olarak de Moraes rotasını değiştirene kadar bu karara uymayacağını söylemişti.


Şirket açıklamasında
"Starlink'in varlıklarımızın dondurulmasıyla ilgili yasadışı muamelesine bakılmaksızın, Brezilya'da X'e erişimi engelleme emrine uyuyoruz. Moraes'in son emrinin Brezilya anayasasını ihlal ettiği konusunda hemfikir olan diğerleri gibi biz de tüm yasal yolları takip etmeye devam ediyoruz."
ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?


Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.


Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, geçen hafta "temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar" X'e erişim yasağı getirildiğini açıklamıştı.


Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki göstermişti.




#Lula da Silva
#Elon Musk
#X
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