Brezilya Devlet Başkanı Lula: Rusya olmadan müzakere olmaz

Basına göre Lula, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmadan kısa süre önce Cenevre'de Amherd ile Ukrayna-Rusya arasındaki soruna ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.
Lula, çatışmalar ve savaşlar yüzünden trilyonlarca doların harcandığını vurgulayarak, "Brezilya, Rusya'nın Ukrayna işgalini şiddetle kınadı ve her iki tarafın da hedeflerine askeri yollarla ulaşamayacağı zaten belli." ifadesini kullandı.
Rusya-Ukrayna savaşının çözümü için tüm tarafların katılımıyla uluslararası barış konferansı çağrısını yineleyen Lula, pozisyonlarının bu yönde olduğunu bildirdi.
Lula, İtalya'daki Borgo Egnazia'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katıldı.
15-16 Haziran'da İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'nda, Rusya-Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden savaş için uluslararası hukuka dayalı kalıcı barışa ulaşmanın yolları tartışılacak.