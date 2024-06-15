Brezilya Devlet Başkanı Lula: Rusya olmadan müzakere olmaz

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd ile Cenevre'de görüşmesinin ardından Lula, "Bir anlaşma olmalı, Zelenski, Putin'le konuşmak istemediğini söylerse ve Putin de aynı şekilde Zelenski ile konuşmak istemediğini belirtirse, bunun nedeni savaştan hoşlanmaları anlamına gelecek. Aski takdirde oturup barışçıl bir çözüm bulmak için konuşurlardı." ifadelerini kullandı.