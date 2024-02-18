Brezilya Devlet Başkanı Silva'nın 'Holokost' benzetmesi Hamas'ta takdirle karşılandı

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın İsrail'in Gazze'de yaptığını Hitlerin Yahudilere yönelik katliamına benzetmesini takdirle karşıladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, “Gazze'de halkımızın maruz kaldıklarını Hitler'in 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilere yaptığı 'Holokost'a benzeten Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva'nın açıklamasını takdirle karşılıyoruz.” denildi.

Açıklamada, Lula da Silva'nın açıklamalarının Filistin halkının Gazze Şeridi'nde maruz kaldığının doğru tespiti olduğuna dikkat çekilerek, “Bu açıklama aynı zamanda Washington'un örtülü ve açık desteğiyle işlenen Siyonist suçun büyüklüğünü ortaya ifşa etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Filistin halkının tarihte benzeri görülmemiş korkunç bir vahşet ve ihlale maruz kaldığına dikkat çekilen açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'na Lula Da Silva'nın açıklamalarını dikkate alma çağrısı yapıldı.

Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini Hitler'in yaptıklarına benzetti

Brezilya Devlet Başkanı Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmişti.

Brezilya'nın Canal Gov kanalına göre, Silva, 37'nci Afrika Birliği (AfB) Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da basına açıklamalarda bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin konuşan Silva, Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti.

Silva, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında yaşandı, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı." ifadelerini kullanmıştı.

Silva'nın sözleri Gazze Kasabı'nı sinirlendirdi!

Brezilya Devlet Başkanı Silva'nın İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmesi terör devletinin Başbakanı 'Gazze Kasabı' Binyamin Netanyahu'yu kızdırdı.

Netanyahu, Silva’nın İsrail’in Gazze’de yaptığını Hitlerin Yahudilere yönelik katliamına benzetmesine tepki göstererek, "kırmızı çizginin aşıldığını" söyledi.

Netanyahu, Brezilya Devlet Başkanı Silva’nın sözlerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Silva’nın sözlerinin “utanç verici ve ürkütücü” olduğunu savunarak, bunun “Holokost’un önemsizleştirilmesi ve İsrail’in kendini savunma hakkına zarar vermekle ilgili olduğunu” öne sürdü.

Netanyahu ayrıca, “İsrail’i Nazilerin Yahudi Soykırımı ve Hitler ile karşılaştırmanın kırmızı çizgiyi aştığını” da iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da Silva’nın sözlerinin ardından X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya’nın İsrail Büyükelçisinin “yarın kınama için çağrılacağını” belirtti.

Katz, Silva’nın sözlerinin “utanç verici ve sert” olduğunu savundu.







