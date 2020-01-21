Brezilya'da 26 mahkum cezaevinden kaçtı

ABD'nin en sansasyonel başkanı Trump 3. yılını doldurdu

ABD'nin en sansasyonel başkanı Donald Trump'ın görevdeki üçüncü yılı doldu. 20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Trump pek çok skandal karara imza atarken, katıldığı zirveler ve dış politikada aldığı ani kararlarla da çok konuşuldu.



