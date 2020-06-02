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AMERİKA

Brezilya’da Bolsonaro çatışması

Brezilya, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı ve karşıtı gösterilere sahne oldu. Bolsonaro da başkentteki gösterilerde önce helikopterle destekçilerinin üzerinden uçtu, ardından da Devlet Başkanlığı önünde maskesiz bir şekilde atın üzerinden destekçilerini selamladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Taraftarlar ve muhalifler karşı karşıya geldi.
Taraftarlar ve muhalifler karşı karşıya geldi.

DEMOKRASİ TALEP ETTİLER

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının en çok görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı ve karşıtı gösterilere sahne oldu. Ülke basınında çıkan habere göre, Sao Paulo kentinde pazar günü öğle saatlerinde futbol taraftarlarının çağrısıyla toplanan siyah giyimli kalabalık, demokrasi talebiyle aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro karşıtı gösteri düzenledi.

GÜVENLİKLE ÇATIŞTILAR

Aynı saatlerde Bolsonaro yanlılarının da gösteri düzenlemesiyle Paulista Caddesi’nde iki grubun karşı karşıya gelmesi üzerine askeri inzibat müdahalede bulundu. Güvenlik güçlerinin iki grubun arasında güvenlik kordonu oluşturmasının ardından Bolsonaro karşıtlarıyla askeri inzibat arasında çatışma yaşandı. Güvenlik güçleri, sert cisimler atan Bolsonaro karşıtlarına göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

TARAFTARLARINA KORUMA

Belo Horizonte ve Rio de Janeiro şehirlerinde de Bolsonaro muhalifleri ve yanlıları karşı karşıya geldi. Rio de Janeiro’nun ünlü Copacabana plajında karşı karşıya gelen iki grup arasında sataşmaların yaşanması üzerine askeri inzibat Bolsonaro karşıtlarına biber gazıyla müdahale etti. Sao Paulo’nun ana caddesi Avenida Paulista’da da Bolsonaro yanlısı göstericiler çatışmaya girmemeleri için polis tarafından korumaya alındı.

AT ÜZERİNDEN SELAMLADI

Jair Bolsonaro

Brezilya lideri Bolsonaro ise başkent Brasilia’da düzenlenen gösteriye katıldı. Önce helikopterle destekçilerinin üzerinden uçan Bolsonaro, Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto’nun önünde destekçileriyle bir araya geldi. Bolsonaro, Kovid-19 salgını tehlikesine rağmen maskesiz olarak bir atın üzerinde destekçilerini selamladı. Ülkede salgına karşı karantina uygulamayan ve bunu uygulayan valileri hedef alan Bolsonaro, salgın karşısında yeterli önlem almadığı gerekçesiyle sıkça eleştiriliyor.

VAKALAR 500 BİNİ AŞTI

Brezilya, 514 bin 992 Kovid-19 vakasıyla, ABD’nin ardından dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke konumunda bulunuyor. Ülkede virüs nedeniyle 29 bin 341 kişi hayatını kaybetti, 206 bin 555 kişi ise hastalığı yenerek iyileşti.

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