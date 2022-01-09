Dünya Brezilyada korkunç olay Turistlerin üzerine dev kaya parçası düştü
AMERİKA

Brezilya'da korkunç olay: Turistlerin üzerine dev kaya parçası düştü

Brezilya'nın güneydoğusunda yer alan Minas Gerais eyaletinde, turistlerin gezinti yaptığı teknelerin üzerine büyük bir kaya parçası devrildi. Olayda iki kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Brezilyada korkunç olay: Turistlerin üzerine dev kaya parçası düştü
Brezilya'da tekne seyahati yapan turistlerin üzerine dev kaya parçası düştü

Brezilya'da yayın yapan G1 adlı internet portalında yer alan habere göre, Minas Gerais İtfaiyesi, eyalete bağlı Capitolio kentinde büyük bir kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaya parçasının 3 tekneyi etkilediği, yaralanan 9 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği ve hafif yaralanan 23 kişinin tedavisinin ise tamamlandığı bildirildi.

Brezilya donanması, olaya ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Brezilya'da korkunç olay: Turistlerin üzerine dev kaya parçası düştü
OYNAT 00:40
Brezilya'da korkunç olay: Turistlerin üzerine dev kaya parçası düştü
Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde, turistlerin gezinti yaptığı teknelerin üzerine büyük bir kaya parçası devrildi. Düşen kaya parçasının 3 tekneye isabet ettiği bildirilerek, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılırken kayanın, üzerinde oluşan bir su hortumu sebebiyle düştüğü tahmin ediliyor.

SU HORTUMU ŞÜPHESİ

Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılırken kayanın, üzerinde oluşan bir su hortumu sebebiyle düştüğü tahmin ediliyor.

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