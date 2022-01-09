Brezilya'da korkunç olay: Turistlerin üzerine dev kaya parçası düştü

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde, turistlerin gezinti yaptığı teknelerin üzerine büyük bir kaya parçası devrildi. Düşen kaya parçasının 3 tekneye isabet ettiği bildirilerek, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılırken kayanın, üzerinde oluşan bir su hortumu sebebiyle düştüğü tahmin ediliyor.