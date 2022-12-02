Brezilya'da şiddetli yağış: 5 ölü

Santa Catarina Valisi Carlos Moises, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette dün meydana gelen heyelan sonrası acil durum ilan edildiğini bildirdi.
Moises, vatandaşlardan “heyelan ve sel riskinin olduğu yerler ile özellikle yollarda” dikkatli olmalarını ve seyahat etmemelerini istedi.
Santa Catarina’da şiddetli yağışlara bağlı olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 882 kişinin yerinden olduğu bildirildi.
Ulusal basına yansıyan haberlere göre Espirito Santo eyaletinde ise yağışlar 1 kişinin ölümüne, 2 binden fazla kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.
Parana eyaletinde de BR-376 otobanında meydana gelen heyelan, 21 aracı toprak altında bıraktı.
Yetkililer, 30’dan fazla kişinin toprak altında olduğunu, felakette 1’i kamyon sürücüsü, 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirdi.
Son bir haftada yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle yerinden olanların sayısının 8 bin 600’ü geçtiği, 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
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Brezilyada yayın yapan G1in haberine göre, Rio de Janeiro Sivil Savunma Sekreterliği, eyaletin dağlık bölgesi Petropolis kentindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle 104 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Selden etkilenen bölgeye giden Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro, basına yaptığı açıklamada bölgenin 1932’den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söyledi.
Castro, gelecek haftaya kadar selden etkilenen kişilere mobilya ve ev eşyaları almaları için sosyal yardım yapılmasını beklediğini aktardı.
Arama kurtarma çalışmaları yürüten itfaiye ekiplerinin 21 kişiyi kurtardığı, şu ana kadar 35 kişinin kayıp olarak bildirildiği ancak net kayıp sayısının henüz belirlenemediği açıklandı.
Bölgeyi sert şekilde vuran sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 54 evin yıkıldığı, 370den fazla kişinin barınaklara sığındığı açıklanmıştı.
Yetkililer, 400den fazla itfaiyecinin çalıştığı felaket nedeniyle bölgede afet durumu ilan etmiş, riskli bölgelerde yaşayan kişilerin sığınak olarak kullanılan destek noktalarına gitmesi çağrısında bulunmuştu.
Felaket nedeniyle birçok okul ve üniversite evsiz kalanların barındığı ve ihtiyaç sahiplerine yardımların yapıldığı destek noktasına çevrilmişti.
Sosyal medyaya yansıyan videolarda, 15 Şubatta meydana gelen şiddetli yağışların ardından Petropolisin yüksek bölgelerinde toprak kaymalarının meydana geldiği, sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.
Yetkililer, Petropolisin şubat ayının tamamında beklenen yağışı 6 saatte aldığını belirtmişti.
Şehirde 2011de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900den fazla kişi ölmüş, 100den fazla kişi kaybolmuştu.
Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 104'e yükseldi
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi. Bölgeyi sert şekilde vuran sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 54 evin yıkıldığı, 370'den fazla kişinin barınaklara sığındığı açıklanmıştı.