Brezilya’da teslim oldu: ​Tosuncuk da ‘mağdurum’ dedi

2018 yılında binlerce kişiden milyonlarca lira dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın çarşamba günü akşam saatlerinde avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş aracılığıyla kamuoyuyla bir video paylaştı.

KENDİSİ DE MAĞDURMUŞ!

Videoda kendisinin de mağdur olduğunu iddia eden Aydın, “Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırma girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi. Biz de sizden aldığımız güç ile 81 ilde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisi yatırımları yaptık. Ancak gelinen son noktada, şirketin çok fazla büyümesi, etrafımdaki kötü niyetli kişilerin haksız kazanç elde etmesi ve etmeye çalışmalarını şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım. Ancak hakkımda açılan soruşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumuz ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Türk yargısının en doğru kararı vereceğinden hiç şüphem yoktur. Allah’a emanet olun. Görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA YAPACAK

Aydın, açıklamasının ardından Türkiye saatiyle saat 03.00 sıralarında Brezilya’da Türk Konsolosluğu’na giderek teslim oldu. İadesi için işlemlere başlanan Aydın’ın önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor. Aydın’ın avukatı Şehmus Uluç ise, “Müvekkilim Mehmet Aydın kendi hür iradesiyle teslim olmuştur. Gerekli basın açıklamasını kendisi yapacaktır. Avukatlık sürecini de biz takip edeceğiz” diye konuştu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

‘Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın, Interpol’ün ‘en çok arananlar’ listesindeydi. Interpol’ün sayfasında yer alan bilgilere göre Aydın, ‘elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma’, ‘kooperatif kurarak insanları aldatma’, ‘suçunu finans etmek için organizasyon kurma’, ‘taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama’ ve ‘vergi yasanın ihlali’ suçlamasıyla aranıyordu.

132 BİN 222 KİŞİDEN 1 MİLYAR 139 MİLYON TL TOPLADI

‘Çiftlik Bank’, ilk kurulduğunda oyun platformu olarak hizmet verdi daha sonra yüz binlerce kullanıcısı olan yatırım haline dönüştü. Kullanıcılar, yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın aldı. Yatırdıklarının daha fazlasını alma umuduyla para yatıran vatandaşlar, yatırdığı parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması devam eden dosyada 3 bin 762 mağdur bulunsa da, 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edildi. 48 sanıklı dava 20 sanığın yargılaması devam ederken dosyası ayrılan 18 sanık yargılama sonucunda beraat etti.