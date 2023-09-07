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Dünya

Brezilya'da tropikal kasırga: Ölenlerin sayısı 28'e çıktı

Brezilya'nın güney bölgesinde hafta sonundan bu yana etkili olan tropikal kasırgada ölenlerin sayısı 28'e yükseldi. Bölge Valisi Eduardo Leite, düzenlediği basın toplantısında ölü sayısının artma olasılığının bulunduğunu söyledi.

08:29 . 7/09/2023 Perşembe
AA
Brezilya'da tropikal kasırga

Brezilya'da tropikal kasırga

Bölge Valisi Eduardo Leite, düzenlediği basın toplantısında, arama kurtarma çalışmalarının Pardo Nehri Vadisi'nde yoğunlaştığını belirterek, ölü sayısının artma olasılığının bulunduğunu söyledi.


Tropikal kasırganın yol açtığı heyelan ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e çıktığını bildiren Leite, "Rio Grande do Sul bölgesinde, görülmemiş iklimsel bir felaketle boğuşuyoruz." ifadesini kullandı.


Yetkililer, Rio Grande do Sul bölgesinde 67 kasabanın şiddetli fırtına ve sellerden etkilendiğini, 1650 kişinin evsiz kaldığını ve 3 bini aşkın kişinin de geçici olarak güvenli yerlere gittiğini duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, kasırga sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Halka yardım etmek için her türlü gayreti göstereceğiz." demişti.


Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yılbaşından bu yana çok sayıda kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de evsiz kaldı.




#Bölge Valisi Eduardo Leite
#Brezilya'da kasırga
#Sel ve heyelan
#tropikal kasırga
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