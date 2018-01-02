Brezilya'daki askeri polislerin grevi sona erdi

Brezilya’nın Rio Grande Norte eyalet mahkemesi, askeri polislerin 19 Aralık'ta başlattığı grevi teşvik eden polis ve itfaiyecilerin tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme, grevin başladığı tarihten bu yana iş bırakan güvenlik güçlerinin üye olduğu derneklere günlük 30 bin dolar (100 bin Brezilya Reali) ceza verdi. Mahkeme, grevi destekleyen polis ve itfaiyecilerin de tutuklanmasını kararlaştırdı.

Kararın ardından güvenlik güçlerinin bir bölümü sokak ve caddelerde devriye gezmeye başladı.

Polis dernekleri yaptıkları açıklamada, grevde olmadıklarını, araç ve koruyucu ekipman olmadığı gerekçesiyle polislerin iş yerlerini terk edemediklerini belirtti.

Eyalet polisi ve itfaiyeciler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaşlarının düzenli ödenmesini talep ediyor.

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Grev nedeniyle hırsızlık, yağma ve cinayet sayılarında ciddi artış yaşandı.

Federal hükümet, güvenliğin sağlanması için eyalete 2 bin 800 asker göndermişti.