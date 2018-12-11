Brezilya'dan BM Küresel Göç Sözleşmesi'nden çekilme kararı

Brezilya'nın yakında göreve başlayacak Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, güvenli, düzenli ve insani göçü temin etmeyi amaçlayan Küresel Göç Sözleşmesi'nden çekileceklerini açıkladı.

Araujo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "göçün, küresel bir mesele gibi değil her ülkenin kendi gerçeği ve egemenliğine göre değerlendirilmesi gerektiğinden" Brezilya'da yeni hükümetin, Küresel Göç Sözleşmesi'nden çekileceğini duyurdu.

Araujo, ocakta aşırı sağcı yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yönetiminde dışişleri bakanlığı görevini yürütecek.

Birleşmiş Milletler'e (BM) üye ülkelerin hazırladığı Küresel Göç Sözleşmesi hafta başında Fas'ta imzalanmıştı.

Yasal bağlayıcılığı bulunmayan anlaşmanın, uluslararası iş birliği için çerçeve niteliği taşıdığı ve göçmenlere insan haklarından yararlanma imkanı vereceği ifade ediliyor.

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