Dünya British Airwaysden 20 saatlik rötar için özür
AVRUPA

British Airways'den 20 saatlik rötar için özür

British Airways'in, Antigua ve Barbuda'dan yapılması planlanan bazı uçuşların ertelenmesiyle nedeniyle yolcular, Antigua Havalimanında 20 saat bekledi. Saatlerce beklemek zorunda kalan yolcular, yaşadıkları mağduriyete sosyal medyada tepki gösterdi. İngiliz havayolları British Airways 20 saat ertelenen uçuşlar nedeniyle özür diledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
British Airwaysden 20 saatlik rötar için özür
Arşiv

British Airways'in, Antigua ve Barbuda'dan yapılması planlanan bazı uçuşların ertelenmesiyle nedeniyle yolcular, Antigua Havalimanında 20 saat bekledi.

Saatlerce beklemek zorunda kalan yolcular, yaşadıkları mağduriyete sosyal medyada tepki gösterdi.

British Airways'den yapılan paylaşımda uçuş planlamasıyla ilgili yaşanan teknik bir sorun nedeniyle bazı uçuşların geciktiği bilgisi verildi.

"Seyahatlerde yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileriz." ifadesi kullanılan paylaşımda, uçuşların en kısa sürede devam edebilmesi için çalışmaların yapıldığı bilgisi verildi.

Bu arada British Airways, sorunun çözüldüğü ve uçuşların devam ettiğine yönelik bir açıklama yaptı.

Bilgisayar sistemi çöken British Airways'in tüm uçuşları durdu
OYNAT 00:23
Bilgisayar sistemi çöken British Airways'in tüm uçuşları durdu
İngiliz havayolu şirketi British Airways'ın uçuşları, bilgisayar sistemlerindeki arıza nedeniyle tüm dünyada durdu. Havaalanlarında yolcular saatlerce beklemek zorunda kaldı.
Avrupada seçim dolu bir yıl

Avrupa'da seçim dolu bir yıl

​Analist açıkladı: En belirleyicisi İtalya'nınkiydi.
İki ayda 22 bin 217 kez aradı

İki ayda 22 bin 217 kez aradı

Çağrı merkezi çalışanlarını bezdirdi.
Enerjideki gücümüzü artırdık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan mürettebata seslendi: Milletim adına teşekkür ve tebrik ediyorum.

Uzman isimden 'acil' çağrı: Derin yarık ve göçükler oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.