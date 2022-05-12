Dünya Brüksel-Londra hattında K İrlanda restleşmesi
AVRUPA

Brüksel-Londra hattında K. İrlanda restleşmesi

Avrupa Birliği (AB) liderleri İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı Brexit sonrası İngiltere ile AB arasında imzalanan Kuzey İrlanda Protokolüne dokunmaması konusunda uyardı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​Brüksel-Londra hattında K. İrlanda restleşmesi
Kuzey İrlanda parlamento seçimlerinde bağımsızlığı savunan İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nun siyasi uzantısı Sinn Fein zafer elde etmişti.

Avrupa Birliği (AB) liderleri İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı Brexit sonrası İngiltere ile AB arasında imzalanan Kuzey İrlanda Protokolüne dokunmaması konusunda uyardı. Belçika başbakanı Alexander De Croo, protokolün İngilizlerin istediği bir şey olduğunun altını çizdi ve “Mesajımız açık: Dokunmayın” ifadesini kullandı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise “Hiç kimse anlaşmayı tek taraflı olarak iptal etmemelidir” dedi. İngiltere’nin özerk yönetimlerden sorumlu bakanı Michael Gove ise olası bir değişikliğin protokolü yırtmak anlamına gelmeyeceğini söyledi. Geçen hafta Kuzey İrlanda’da düzenlenen parlamento seçimlerinde bağımsızlığı savunan İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nun siyasi uzantısı Sinn Fein zafer elde etmiş; değişim mesajı vermişti.

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