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AVRUPA

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu: AB Türkiye’yi kaybetmemeli

Avrupa’nın öne çıkan düşünce kuruluşlarından biri olan CEPS, Türkiye AB ilişkilerine dair bir analiz yayımladı. Yazıda, Türkiye’nin stratejik etkisinin arttırdığı belirtilerek, "AB kurumlarının seçeneği Türkiye’yi kazanmak, daha kapsayıcı ve teşvik eden eylemler ile Avrupa’ya demirleyen bir ülke haline getirmek olmalı" denildi.

Haber Merkezi Diğer
Brüksel merkezli düşünce kuruluşu: AB Türkiye’yi kaybetmemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel.

1983 yılında Belçika’nın başkenti Brüksel'de kurulan düşünce kuruluşu CEPS, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini gündemine aldı.

M5’den Adem Kılıç’ın çeviri haberine göre, Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi kaybetmemesi gerektiğine vurgu yapılan analizde şu ifadelere yer verildi:

"AB şu anda, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile zorlu ve değişken bir ilişki ortamı ile karşı karşıya. Bu durum dünya düzenindeki derin bir değişim süreci ile eş zamanlı olarak yaşanıyor.

AB, bölgesel düzeyde belirleyici bir etkisi olduğunu kanıtlamadan, küresel düzeni etkileme çabalarında inandırıcılığını kaybedecektir.

“Türkiye ile ilişki eskisinden daha önemli”

AB’nin Türkiye ve Doğu Akdeniz bölgesi ile olan ilişkisi, Brüksel’in jeopolitik gücünü sağlamlaştırması için artık daha doğal bir alanı temsil ediyor. AB, Türkiye ile olan bağlarının şu anda düşmanlık düzeyine gelmemesi için özen göstermelidir.

"AB'nin tek seçeneği Türkiye'yi kazanmak"

  • Enerji kaynakları üzerinde artan rekabet ve daha geniş alanlarda artan çatışmalar karşısında AB kurumları ve üye devletler için geriye kalan seçenek; stratejik eylem kapasitesini artıran Türkiye’yi kazanmak, daha kapsayıcı ve teşvik eden eylemler ile Avrupa’ya demirleyen bir ülke haline getirmektir.”

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