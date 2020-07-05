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Dünya Brükselde binlerce kişi başörtüsü yasağını protesto etti Başörtüsü insan hakkıdır
AVRUPA

Brüksel'de başörtüsü yasağı protesto edildi

Brüksel'de binlerce kişi başörtüsü yasağını protesto etti: Başörtüsü insan hakkıdır

Belçika Anayasa Mahkemesinin bir yüksekokulda başörtüsü yasağı uygulanabileceğine dair görüş bildirdi. Bu görüşün bildirilmesi üzerine Brüksel'de binlerce kişi başörtüsü yasağını protesto etti. Mont des Arts meydanında toplanan göstericiler, "Başörtüsü insan hakkıdır", "Elini başörtümden çek", "Özgürlüğümüz nerede?", "Eğitimime dokunma", "Benim hakkım" ve "Yeter" yazılı afişler taşıyarak başörtüsüne destek sloganları attı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Brüksel'de, Belçika Anayasa Mahkemesinin bir yüksekokulda başörtüsünün yasaklanabileceğine ilişkin bildirdiği görüş, binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine, Brüksel merkezindeki Mont des Arts meydanında yaklaşık 4 bin kişi buluştu.

"Elini başörtümden çek"

  • "Başörtüsü insan hakkıdır", "Elini başörtümden çek", "Özgürlüğümüz nerede?", "Eğitimime dokunma", "Benim hakkım" ve "Yeter" yazlı afişler taşıyan göstericiler, başörtüsüne destek sloganları attı.

Belçika'da Müslüman kadınlar ayrımcılığa uğruyor

Bir grup gösterici ise mezuniyet keplerini taktı. Protestocuların okudukları bildiride, Belçika'da Müslüman kadınların dini inançlarından ötürü ayrımcılığa uğradığına işaret edildi.

"Müslümanlara daha anlayışlı davranılmalı"

  • Belçika'daki yasalar ve mevzuatlar hazırlanırken Müslüman kadınların önceliklerinin de dikkate alınması talep edilen bildiride, Belçika’da Müslümanlara daha anlayışlı davranılması gerektiği ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi: Başörtüsü dahil tüm dini sembolleri yasaklama hakkı var

Belçika Anayasa Mahkemesi, haziran başında başkent Brüksel'deki en büyük yüksekokullardan biri olan Francisco Ferrer'in "tüm dini sembolleri yasaklama" uygulamasına karşı açılan davaya ilişkin görüş belirtmişti.

Görüşte, yüksekokulun, başörtüsü dahil tüm dini sembolleri yasaklama hakkına sahip olduğu bildirilmişti.

  • Dava, okulda eğitim gören Müslüman öğrenciler tarafından açılmış, Brüksel Sulh Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinden görüş bildirmesini istemişti.

Çeşitli insan hakları örgütleri de görüşe tepki göstererek bunun temel insan haklarını ihlal ettiğine dikkati çekmişti. Konuya ilişkin karar, Brüksel Sulh Mahkemesince verilecek.

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