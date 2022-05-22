Dünya Brükselde üçlü zirve Aliyev ile Paşinyan görüştü
AVRUPA

Brüksel'de üçlü zirve: Aliyev ile Paşinyan görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in Belçika’nın başkenti Brüksel’deki üçlü toplantısı başladı. Görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişimin ve ulaşımın açılması konusunda ilgili komisyonlarda müzakerelerin açılması konuları yer alıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Brükselde üçlü zirve: Aliyev ile Paşinyan görüştü
Aliyev - Charles - Paşinyan

Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı Brüksel’de başladı.

Görüşmenin gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişimin ve ulaşımın açılması konusunda ilgili komisyonlarda müzakerelerin açılması konuları yer alıyor.

Azerbaycan ve Ermenistan'dan Brüksel mutabakatı: Sınıra ortak komisyon
DÜNYA
Azerbaycan ve Ermenistan'dan Brüksel mutabakatı: Sınıra ortak komisyon

TARİHİ VE KÜLTÜREL KONULAR DA ELE ALINACAK

Görüşmede ayrıca, mayın sorunu da dahil olmak üzere insani meseleler, 1’inci Karabağ Savaşı’nda kaybolan Azerbaycan vatandaşları, Ermenistan’daki Azerbaycan halkının toplu mezarları, tarihi ve kültürel anıtları konularının da ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in davetiyle 14 Aralık 2021 ve 6 Nisan 2022 tarihlerinde Brüksel’de bir araya gelmişti.

Paşinyan’ın Moskova ziyareti sonrası değişen söylemi
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
Paşinyan’ın Moskova ziyareti sonrası değişen söylemi
Premier Ligde muhteşem son

Premier Lig'de muhteşem son

​İlkay Gündoğan son maçta şampiyonluğu getiren isim oldu.
Avrupa bileti Başakşehirin

Avrupa bileti Başakşehir'in

Turuncu-lacivertliler gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek.
Brükselde üçlü zirve: Aliyev ile Paşinyan görüştü

​Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması: Pandemiye yol açmaz.

ABD Büyükelçisine miting tepkisi: Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.