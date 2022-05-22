Brüksel'de üçlü zirve: Aliyev ile Paşinyan görüştü

Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı Brüksel’de başladı.

Görüşmenin gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişimin ve ulaşımın açılması konusunda ilgili komisyonlarda müzakerelerin açılması konuları yer alıyor.

DÜNYA Azerbaycan ve Ermenistan'dan Brüksel mutabakatı: Sınıra ortak komisyon

TARİHİ VE KÜLTÜREL KONULAR DA ELE ALINACAK

Görüşmede ayrıca, mayın sorunu da dahil olmak üzere insani meseleler, 1’inci Karabağ Savaşı’nda kaybolan Azerbaycan vatandaşları, Ermenistan’daki Azerbaycan halkının toplu mezarları, tarihi ve kültürel anıtları konularının da ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in davetiyle 14 Aralık 2021 ve 6 Nisan 2022 tarihlerinde Brüksel’de bir araya gelmişti.