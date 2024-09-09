Brüksel'e otobüs kaldıracak

Avrupa Birliği içinde düzensiz göçmen meselesi çatlaklar oluşturmaya devam ediyor. Macaristan hükümeti, ülkesine gelen düzensiz göçmenleri otobüslerle Brüksel'e göndereceğini belirtti. Başkent Budapeşte'de açıklama yapan devlet bakanı Bence Retvari, AB'nin Macaristan'ı düzensiz göçmenlerin sınırdan geçmesine göz yummasını istediğini iddia ederek, bunun karşılığı olarak ülkesinin "göçmenlere gönüllü ve ücretsiz olarak Brüksel'e tek yönlü seyahat önereceğini" açıkladı. Bakan Retvari, açıklamasını üzerinde "Röszke-Brüksel" yazan sarı otobüslerin önünde yaptı. Buna göre otobüsler Macaristan'ın güney sınırından hareket ederek AB'nin idari merkezi Brüksel'e ulaşacak.
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7 dakika önce