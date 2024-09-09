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Dünya

Brüksel'e otobüs kaldıracak

04:00 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:22 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Avrupa Birliği içinde düzensiz göçmen meselesi çatlaklar oluşturmaya devam ediyor. Macaristan hükümeti, ülkesine gelen düzensiz göçmenleri otobüslerle Brüksel'e göndereceğini belirtti. Başkent Budapeşte'de açıklama yapan devlet bakanı Bence Retvari, AB'nin Macaristan'ı düzensiz göçmenlerin sınırdan geçmesine göz yummasını istediğini iddia ederek, bunun karşılığı olarak ülkesinin "göçmenlere gönüllü ve ücretsiz olarak Brüksel'e tek yönlü seyahat önereceğini" açıkladı. Bakan Retvari, açıklamasını üzerinde "Röszke-Brüksel" yazan sarı otobüslerin önünde yaptı. Buna göre otobüsler Macaristan'ın güney sınırından hareket ederek AB'nin idari merkezi Brüksel'e ulaşacak.


McDonald’s’ta yemek yiyenleri protesto etti: Soykırımın suç ortağısınız

Londra'da yaşayan bir Filistin destekçisi, Gazze'de on binlerce masum insanı katleden işgalci İsrail ordusuna ücretsiz yemek sağlayan zincir fast food restoranı McDonald's'ta yemek yiyen insanları protesto etti. "Paralarınız soykırıma yardımcı oluyor." ifadeleriyle restoran içerisinde insanlara sesini duyurmaya çalışan Filistin destekçisi, "McDonald’s Filistin halkının soykırımında suç ortağı olsa da insanlar hala burada yemek yiyorlar. Bu işletmede ‘Happy Meal’ (mutlu öğün) diye bir şey yok! McDonald’s’ta her para harcadığınızda suç ortağısınız! Soykırımı finanse ediyorsunuz! Filistin’de insanlar öldürülüyor, katlediliyor! İşkenceye uğruyor, tecavüze uğruyorlar!" ifadelerini kullandı.


#Avrupa Birliği
#Göçmen
#Politika
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