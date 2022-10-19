Dünya BTS askerliğini konserde yapacak
ASYA

BTS askerliğini konserde yapacak

Dünyada en çok dinlenen Güney Koreli K-Pop grubu BTS'nin üyelerinin yıllardır süren askerlik tartışması sona erdi. Grup üyelerinin askere gideceği açıklandı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
BTS askerliğini konserde yapacak
​BTS askerliğini konserde yapacak.

Dünyada en çok dinlenen Güney Koreli K-Pop grubu BTS'nin üyelerinin yıllardır süren askerlik tartışması sona erdi. Grup üyelerinin askere gideceği açıklandı. Sporcular, atletler ve klasik müzik alanında çalışan müzisyenlere, ülkeye halihazırda katkıda bulundukları için imtiyaz tanınabiliyor. Pop müzisyenleri ise bu kategoride yer almıyor. Güney Kore Meclisi daha önce BTS üyelerinin askerliklerini 30 yaşına kadar erteleyebilmeleri için özel bir yasa çıkarmıştı. Öte yandan Güney Kore Savunma Bakanlığı, ağustos ayında grup üyelerinin askerlik görevini yerine getirirken kamu yararına konser vererek müzik yapmaya devam edebileceklerini açıkladı.

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