Bu da sözde Kürt Kızılayı

Terör örgütü PKK/KCK, yurtdışında kurduğu ‘Kürt Kızılayı’ adlı sahte oluşumla kırsal alanda silahlı faaliyet gösteren örgüt mensuplarına ve bölücü örgüte finans temin ediyor. Alınan bilgiye göre örgüt, onlarca yıldır eleman temini, kamuoyu oluşturma, maddi ve lojistik destek sağlama gibi konularda menfaatler sağladığı Avrupa’da, faaliyetlerini legal dernekler bünyesinde kamufle etmeyi amaçladı. Bu kapsamda, terör örgütü PKK’nın sözde 3. Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda örgüt içerisinde faaliyet yürütenlere ve ölen örgüt mensuplarının geride kalanlarına yardım etme, örgüte finans sağlama amacıyla Almanya’da sözde ‘Şehit ve Tutuklu Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ (HEV-KOM) adı altında organizasyon oluşturuldu.

MERKEZİ ALMANYA’DA

PKK’nın İngiltere, Fransa ve Almanya’da terör örgütü listesine alınmasının ardından bu organizasyon, PKK/KCK’dan bağımsız bir kuruluş olduğunu göstermek ve Hükümet Dışı Kuruluş (NGO) sıfatı kazanabilmek amacıyla 15 Mart 1993’te Almanya’nın Bochum kentinde sözde ‘Kürt Kızılayı (Heyva Sor a Kurdistane)’ olarak ismini değiştirdi ve 2005 yılının Nisan ayında vakıf statüsü aldı. HEV-KOM faaliyetlerini halen Almanya Düsseldorf merkezli sürdürüyor. Suriye’nin Amuda kentinde ‘Heyva Sor a Kurdistane’ vakfı bünyesinde faaliyet gösteren bir grup doktor ve sağlıkçı tarafından 12 Aralık 2012’de ‘Heyva Sor a Kurd’ kuruldu. Terör örgütü adına Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde Kürt Kızılayı, kırsal alanda silahlı faaliyet gösteren, yaralanan örgüt mensupları ile öldürülenler ile cezaevindeki örgüt mensuplarının ailelerine para gönderiyor ve bölücü örgüte finans temin ediyor. Sosyal medya ve örgüte müzahir basın yayın kuruluşlarındaki ilan/duyurularla destekleniyor ve böylece yasal görünüm kazanmaya çalışıyor.

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AVRUPA’NIN HER YERİNDE

Sözde ‘Kürt Kızılayı’ ‘Heyva Sor a Kurdistane’, İngiltere ve Japonya’da ‘Kurdish Red Moon’, Belçika, Hollanda ve İsviçre’de ‘Koerdische Rode Halve Maan’, Fransa’da ‘Crossant Rouge Kurde’, Danimarka’da ‘Stötteforeningen Mesopotamiens Sol’, Avusturya’da ‘Roja Sor a Kurdistan’, İsveç’te ‘Kurdiska Röde Halvmanen’, İtalya’da, ‘Mezza Luna Rossa’ isimleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. Terör örgütünün böylelikle legal görünümlü illegal faaliyetler yürüttüğü, bu oluşuma ait internet sitesi üzerinden paylaştığı hesap numaraları aracılığıyla topladığı parayı örgüte aktardığı güvenlik kaynaklarınca tespit edildi.