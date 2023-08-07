Bu yaz 'çok yüksek ihtimalle' en sıcak yaz olarak kayıtlara geçecek

"İstatistikleri hesaplamamız için ağustosun sonuna kadar beklememiz gerekir ancak kayıtlardaki en sıcak haziran ve temmuzda da beklentileri aşan değerlerle en sıcak ayın yaşanmasının ardından, bu yaz çok yüksek ihtimalle gördüğümüz en sıcak yaz olacak. Yılın bu zamanına kadar geçen yedi aya baktığımızda, her ayın aşağı yukarı en sıcak ilk beş ay arasında, haziran ve temmuzun ilk sırada olduğunu görüyoruz. Kuzey yarımkürede sonbahar ve kış sıcaklığının bu eğilimde devam etmesi durumunda, 2023 de en sıcak olmasa da kesinlikle en sıcak üç yıldan biri olacak. Ancak bu sonbahar ve kış döneminde göreceğimiz değerlere bağlı."