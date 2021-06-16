Bu zaferi herkes kabullenmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’yı ziyaret etti. Erdoğan, Şuşa’yı ziyaret eden ilk Türk lider oldu. Erdoğan, Şuşa’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider, karşılamanın ardından Şuşa Valiliği’nde baş başa görüştü, ortak basın toplantısı düzenledi.

DÜNYA Şuşa sözü

Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ESKİ İHTİŞAMINA KAVUŞACAK

Kardeşim Aliyev’in vizyoner liderliğinde ve muzaffer başkumandanlığında azatlığına kavuşan Karabağ’ı yeniden ayağa kaldıracak çalışmaları yakından takip ediyoruz. Karabağ’ın tekrar eski ihtişamına ve öz kimliğine kavuşacağından kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye olarak azatlık mücadelesinde olduğu gibi yeniden inşa faaliyetlerinde Azerbaycan’a her türlü katkıyı vereceğiz.

Erdoğan - Aliyev

Bir yandan yıkımları telafi ederken diğer yandan da Karabağ ve Azerbaycan topraklarının bir daha böyle bir felaket yaşamaması için gereken tedbirleri birlikte alacağız. Bölge üzerinde etkisi olan herkesi hakikatleri görmeye, Azerbaycan halkının zaferini kabullenmeye ve geleceğe bakmaya davet ediyoruz.

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DÜNYA Şuşa yeniden canlanacak

ERMENİSTAN’A ÇAĞRI

Ateşkes Antlaşması’nın ardından artık bölgede tüm taraflar için yeni iş birliği imkanları doğdu. Türkiye olarak, biz de coğrafi komşuluk ilişkilerimizi daha derin iş birliklerine yöneltmek istiyoruz. Ermenistan’ın kendisine uzatılan bu iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz.

GÜNDEM Şuşa'ya tarihi ziyaret

BARIŞ BÖLGESİ OLSUN

Altılı Platform ile artık istiyoruz ki bölge suhuletle barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun. Bu konuda atılacak adımlarla bölge bir barış bölgesi haline gelmiş olur. Böyle bir ihtimal oluştuğunda Ermenistan ile normalleşme için biz de üzerimize düşeni yapacağımızı her fırsatta söylüyoruz. Bu ümit verici sürecin Azerbaycan ile Ermenistan’ın imzaladıkları Ateşkes Antlaşması’nı kapsamlı ve vizyoner bir barış anlaşması ile taçlandırmaları halinde çok daha sağlıklı yürüyeceğine inanıyoruz.

GÜNDEM Erdoğan ve Aliyev Karabağ'da Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı

YENİ BİR TARİHİ ADIM ATTIK

Bugün değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi özellikle tek millet, iki devlet temelinde yükselttiğimiz ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak yeni bir tarihi adımı attık. şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik.

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Türkiye olarak kadim şehir Şuşa’da en kısa sürede inşallah bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz. Böylece bölgede gerçekleştireceğimiz faaliyetlerin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesini de sağlayacağız.

Yeni bir koridor

Azerbaycan’ın Güney Zengezur Koridoru Projesi’ni önemli gördüklerini ve desteklediklerini belirten Erdoğan, “Bu projenin hayata geçirilmesiyle doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir orta koridor açılacaktır; bu, çok büyük önem arz ediyor” dedi. Her alanda iş birliğini ileriye taşımak için ortak gayretlerini kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Erdoğan, “Bütün bunların ötesinde savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi teknoloji transferi ve ortak üretim projeleriyle daha da tahkim ediyoruz. Bizim gücümüz Azerbaycan’ın gücü, Azerbaycan’ın gücü de bizim gücümüzdür” dedi.