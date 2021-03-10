Dünya Buckingham Sarayından Prens Harry ve Meghan Markleın suçlamalarıyla ilgili açıklama Irkçılıkla ilgili konular endişe verici
AVRUPA

Buckingham Sarayı'ndan Prens Harry ve Meghan Markle'ın suçlamalarıyla ilgili açıklama: Irkçılıkla ilgili konular endişe verici

İngiltere Kraliyet ailesi, Prens Harry ve Meghan Markle’ın röportajında yer alan "ırk sorunu" konusunu en kısa sürede ele alacağını açıkladı. Yapılan açıklamada "Öne sürülen sorunlar, özellikle ırkla ilgili konular endişe vericidir. Bazı anılar değişiklik gösterse de, bunlar çok ciddiye alınır ve aile tarafından özel olarak ele alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi İHA
Prens Harry ve Meghan Markle, Amerikalı sunucu Oprah Winfrey ile röportaj yaptı.
Prens Harry ve Meghan Markle, Amerikalı sunucu Oprah Winfrey ile röportaj yaptı.

İngiliz Kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın görevlerindeki ve saray yaşamlarındaki olumsuz deneyimlerini anlattığı röportajın ardından Buckingham Sarayı çiftin "ırk sorunları" açıklamalarının kraliyet ailesi tarafından özel olarak ele alınacağını duyurdu.

"IRKLA İLGİLİ KONULAR ENDİŞE VERİCİ"

  • Buckingham Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son birkaç yılın Harry ve Meghan için ne kadar zorlu geçtiğini öğrenmek tüm aileyi üzdü. Öne sürülen sorunlar, özellikle ırkla ilgili konular endişe vericidir. Bazı anılar değişiklik gösterse de, bunlar çok ciddiye alınır ve aile tarafından özel olarak ele alınacaktır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Harry, Meghan ve Archie her zaman çok sevilen aile üyeleri olacak" denildi.


‘Kraliyet ailesi ırkçı’
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‘Kraliyet ailesi ırkçı’

Geçtiğimiz pazar akşamı Amerikalı sunucu Oprah Winfrey ile yayınlanan röportajda şok edici açıklamalarda bulunan Prens Harry ve Markle, oğullarının Prens ünvanı alamadığını ve sarayda ırk sorunları yaşandığını ifade etmişti.

"BEBEĞİMİN KOYU TENLİ OLMASINDAN ENDİŞE ETTİLER"

Modern Kraliyet Ailesi’nin ilk karma ırklı üyesi olan Markle, kraliyet ailesinin bir üyesi tarafından oğulları Archie’nin cildinin "ne kadar koyu" olabileceğinden endişe duyduklarını söylediğini açıklamıştı.

Markle ayrıca, sarayda kısıtlandığını, sessiz kalmasının istendiğini ve yaşamını sonlandırmak istediğini itiraf etmişti. Prens Harry ise, görevlerini bıraktıktan sonra saray tarafından koruma ve maddi yardımların kesildiğini açıklamıştı.


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