Buckingham’ı sarsan skandal

MAAŞINI KESTİ

‘Pedofil milyarder’ olarak lanse edilen Epstein skandalı sonrası Kraliçe, York Dükü olan oğlu Prens Andrew’in kraliyet görevlerini sonlandırdı. Epstein ile arkadaşlığını “düşüncesizce” diye nitelendiren Andrew, “İntiharı, özellikle de kurbanları için pek çok soruyu cevapsız bıraktı” değerlendirmesinde bulundu. Skandal sonrası Kraliçe Elizabeth, oğlu Prens Andrew’in kraliyet görevlerine son vererek maaşını kesti.

Prens Andrew’un görevlerinden alınması nİngiliz medyasında da manşetlere taşındı.



FOTOĞRAFLAR YAYINLANDI



İngiliz basını, son aylarda Andrew’un Epstein ile arkadaşlığı dönemine ait çeşitli video ve fotoğrafları yayımlamıştı. Görüntülerde, Andrew hakkında iddialarda bulunan bir kadın da yer alıyordu. Kraliçe 2. Elizabeth’in oğlu Andrew’dan, hakkındaki iddiaların yoğunlaşması üzerine Kraliyet ailesi üyesi olması dolayısıyla yürüttüğü görevleri bırakmasını istediği belirtiliyor.

Epstein olayı

ABD’de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan milyarder Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde 10 Ağustos’ta ölü bulunmuştu. Yetkililer, Epstein’ın ölüm sebebi olarak intihar ettiği bilgisini paylaşmıştı. Yüksek güvenlikli bir hapishanede intihar eden ve birçok ünlü isimle ilgili bilgi sahibi olduğu belirtilen Epstein’ın ölümü soru işaretlerini daha da çoğaltmıştı. Son olarak ABD’li yetkililer intiharı, güvenlik görevlilerinin görev ihmali yapmasına bağladı.