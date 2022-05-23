Buğday fiyatları İran’ı karıştırdı

İran’da temel gıda ürünlerindeki sübvansiyonların kaldırılmasının neden olduğu anormal fiyat artışları, hükümet karşıtı protestolara yol açtı. Geçen ay Tahran yönetiminin buğday ve un için sübvansiyonları sona erdirme kararı alması sonrası bazı unlu mamüllerde yüzde 300’e varan fiyat artışları oldu. Bunun üzerine binlerce kişi protesto amaçlı sokaklara döküldü. İki haftadır devam eden eylemler esnasında, polisin gerçek mermiyle müdahalesi sonucu en az 6 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

İranlı yetkililer, protestolarla ilgili geçen hafta yaptıkları açıklamalarda, göstericilerin “birkaç isyancı ve provokatör” olduğu yorumunda bulunmuştu. Ancak bir hafta içinde birçok kente yayılan gösterilerin, ülkede 2019 yılında benzin fiyatlarındaki artışa karşı başlatılan ve daha sonra hükümet karşıtı büyük kitlesel gösterilere dönüşen protestolarda olduğu gibi daha da büyüme ihtimali gündemde. 2019 yılındaki protestolara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu en az bin 500 kişi yaşamını yitirmişti. Ayrıca resmi verilere göre, İran’ın 85 milyonluk nüfusunun yaklaşık yarısı yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

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