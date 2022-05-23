Dünya Buğday fiyatları İranı karıştırdı
ASYA

Buğday fiyatları İran’ı karıştırdı

Tahran yönetiminin geçen ay buğday ve un için sübvansiyonlarını sona erdirme kararı alması sonrası bazı unlu mamüllerde yüzde 300’e varan fiyat artışları oldu. Bunun üzerine binlerce kişi protesto amaçlı sokaklara döküldü.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Buğday fiyatları İran’ı karıştırdı
Anormal fiyat artışları, hükümet karşıtı protestolara yol açtı.

İran’da temel gıda ürünlerindeki sübvansiyonların kaldırılmasının neden olduğu anormal fiyat artışları, hükümet karşıtı protestolara yol açtı. Geçen ay Tahran yönetiminin buğday ve un için sübvansiyonları sona erdirme kararı alması sonrası bazı unlu mamüllerde yüzde 300’e varan fiyat artışları oldu. Bunun üzerine binlerce kişi protesto amaçlı sokaklara döküldü. İki haftadır devam eden eylemler esnasında, polisin gerçek mermiyle müdahalesi sonucu en az 6 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

İranlı yetkililer, protestolarla ilgili geçen hafta yaptıkları açıklamalarda, göstericilerin “birkaç isyancı ve provokatör” olduğu yorumunda bulunmuştu. Ancak bir hafta içinde birçok kente yayılan gösterilerin, ülkede 2019 yılında benzin fiyatlarındaki artışa karşı başlatılan ve daha sonra hükümet karşıtı büyük kitlesel gösterilere dönüşen protestolarda olduğu gibi daha da büyüme ihtimali gündemde. 2019 yılındaki protestolara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu en az bin 500 kişi yaşamını yitirmişti. Ayrıca resmi verilere göre, İran’ın 85 milyonluk nüfusunun yaklaşık yarısı yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

İran'da halk marketleri yağmaladı
DÜNYA
İran'da halk marketleri yağmaladı
Premier Ligde muhteşem son

Premier Lig'de muhteşem son

​İlkay Gündoğan son maçta şampiyonluğu getiren isim oldu.
Avrupa bileti Başakşehirin

Avrupa bileti Başakşehir'in

Turuncu-lacivertliler gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek.
Avrupa İsrailin ikiyüzlülüğüyle tanıştı: AP diplomatının Filistin ile görüşmesine izin vermediler

​Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması: Pandemiye yol açmaz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.