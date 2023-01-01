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Dünya

Bulgaristan Donanması alarma geçti: Karadeniz sahilinde bomba yüklü dron imha edildi

Bulgaristan'da Romanya sınırına yakın Karadeniz sahilinde 3,5 metrelik bomba yüklü bir dron bulundu. Tülenovo köyünde bir otel işletmecisinin fark ettiği patlayıcı yüklü dron, ekipler tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

17:38 . 18/09/2023 Pazartesi
AA
Bulgaristan'ın Karadeniz sahilinde 3,5 metrelik bomba yüklü dron bulundu.

Bulgaristan'ın Karadeniz sahilinde 3,5 metrelik bomba yüklü dron bulundu.

Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda Romanya sınırına yakın Karadeniz sahilindeki Tülenovo köyünde bir otel işletmecisi karaya vuran, ağır hasarlı 3,5 metrelik dronu fark etti.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri ekipleri ihbar üzerine sabah saatlerinde olay yerine ulaştı.

Üzerinde 82 milimetrelik bir patlayıcı bulundu

Ekipler, dronun üzerinde 82 milimetrelik bir patlayıcı olduğunu tespit etti. Patlayıcı, uzaktan kontrollü şekilde imha edildi.

Savunma Bakanı Todor Tagarev, dronun nereden gönderildiğinin tespit edilmediğini ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilişkili olduğunu açıkladı.

Tagarev, imha çalışmalarının gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak yapıldığını belirtti.

İmha çalışmalarının gece saatlerinde yapılmasının ekip açısından risk teşkil ettiğine dikkati çeken Tagarev,
"Dolayısıyla gündüz çalıştık. Böyle olaylar her hafta yaşanıyor."
dedi.


#Bulgaristan
#Karadeniz
#Tülenovo köyü
26 dakika önce
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