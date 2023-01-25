Bulgaristan duyurdu: Karadeniz'de başıboş mayın imha edildi

|
Karadeniz açıklarında bir başıboş mayın daha imha edildi.
Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki Kochan Burnundan geçen bir geminin mürettebatı, başıboş bir mayın olduğunu tespit ederek ilgili birimlere bilgi verdi.
İhbarın ardından bölgeye helikopter gönderildi. Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, başıboş mayının kıyıdan 14.8 deniz mili açıkta bulunduğu ve ilk olarak Ukrayna bandıralı bir gemi tarafından görüldüğü belirtildi.
Öte yandan pazartesi günü de Karadeniz kıyısındaki Tülenovo köyü yakınlarında kıyıdan 200 metre açıkta tespit edilen başıboş YaM tipi deniz mayını kontrollü bir şekilde imha edilmişti.