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Bulgaristan duyurdu: Karadeniz'de başıboş mayın imha edildi

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Karadeniz’de sürüklenen deniz mayınları tehlike oluşturmayı sürdürüyor. Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Karadeniz açıklarında başıboş YaM tipi deniz mayınının imha edildiği bildirildi.

12:24 . 25/01/2023 Çarşamba
IHA
Karadeniz açıklarında bir başıboş mayın daha imha edildi.

Karadeniz açıklarında bir başıboş mayın daha imha edildi.

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki Kochan Burnundan geçen bir geminin mürettebatı, başıboş bir mayın olduğunu tespit ederek ilgili birimlere bilgi verdi.

14 MİL AÇIKTA GÖRÜLDÜ

İhbarın ardından bölgeye helikopter gönderildi. Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, başıboş mayının kıyıdan 14.8 deniz mili açıkta bulunduğu ve ilk olarak Ukrayna bandıralı bir gemi tarafından görüldüğü belirtildi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Sovyetler Birliği dönemine ait olan YaM tipi deniz mayınının özel dalgıçlar tarafından kontrollü şekilde imha edildiği aktarıldı.
Ayrıca mayının patlamaya hazır olduğu bilgisi paylaşıldı.
Bulgaristan Deniz Kuvvetleri ise bölgede başka mayınların olabileceği ihtimaline karşın Bulgaristan kara sularından geçecek gemilere tehlike uyarısı yaptı.

Öte yandan pazartesi günü de Karadeniz kıyısındaki Tülenovo köyü yakınlarında kıyıdan 200 metre açıkta tespit edilen başıboş YaM tipi deniz mayını kontrollü bir şekilde imha edilmişti.

#Bulgaristan
#Karadeniz
#mayın
44 dakika önce
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Bulgaristan duyurdu: Karadeniz'de başıboş mayın imha edildi
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