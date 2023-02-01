|
Bulgaristan-Sırbistan doğal gaz hattının temeli atıldı.
Bulgaristan-Sırbistan sınırına yakın Novi İskar'da yapılan temel atma töreninde, Radev ve Vucic, doğal gaz ara bağlantısının ekime kadar hazır olacağından dolayı duydukları memnuniyetini ifade etti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de "Bu proje, dostlar arasında, önemli ve büyük şeyler yapabileceklerini gösteriyor. Sırbistan, iyi ve zor zamanlarda Bulgaristan'ı daima dost görür ve ona güvenebilir." diye konuştu.
Komşu Bulgaristan ile Sırbistan arasında iki ülkenin ulusal doğal gaz sistemlerini birbirine bağlayacak 170 kilometrelik boru hattı, Bulgaristan'ın Novi İskar ve Sırbistan'ın Niş şehirleri arasında inşa ediliyor.
Sırbistan bölümünün inşaatının son aşamaya geldiği boru hattının Bulgaristan bölümü 62 kilometreyi bulacak.
Çift yönlü doğal gaz aktarımı yapabilecek bağlantının yıllık kapasitesi 1,8 milyar metreküp, Bulgar bölümü inşaatının maliyeti de 76,6 milyon avro olacak.