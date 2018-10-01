Bulgaristan yeni savaş uçakları alıyor

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine yeni savaş uçakları alımı için ihale açtı. Bulgaristan parlamentosunun kararına istinaden Savunma Bakanlığınca açılan ihaleye ABD, İsveç ve İtalya'dan teklifler sunuldu.

ABD’nin yeni F-16 ve F-18'leri, İsveç'in yeni Gripenleri, İtalya'nın ise ikinci el Eurofighter Typhoon uçaklarlarıyla teklif sunduğu bildirildi. Savunma Bakanlığına bağlı bir komisyonun gelen teklifleri değerlendirerek iki hafta içinde bir rapor sunması öngörülüyor.

Bulgaristan parlamentosu Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları kapsamında 8-9 adet savaş uçağın edinilmesi için 900 milyon avro bütçe ayırdı.

Hava Kuvvetlerinin 16 adet Rus yapımı MiG'lerden müteşekkil savaş filosundan sadece 6'sının uçabilecek durumunda olduğu belirtiliyor.

NATO üyesi olan Bulgaristan, elindeki savaş uçaklarının bakımı konusunda üreticisi olan Rusya ile sürekli sorunlar yaşıyor. Teknolojik ömrünün sonuna yaklaşan MiG’lerin yerine NATO standartlarına uygun uçakların alınması Bulgaristan Hava Kuvvetlerinin ana öncelikleri arasında yer alıyor.