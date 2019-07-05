Dünya Bulgaristanda başmüftülük binası saldırıya uğradı
AVRUPA

Bulgaristan'da başmüftülük binası saldırıya uğradı

Bulgaristan'da başmüftülük binası saldırıya uğradı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Merkezi saldırıya uğradı.

Haber Merkezi AA
Sofya Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü.
Sofya Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü.

Başmüftülük Genel Sekreteri Celal Faik, dün akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin binaya yaklaşarak elindeki taşla giriş kapısının camını kırdığını söyledi.

  • Olay yerinden kaçmayı başaran saldırganın eylemi ile ilgili soruşturma açıldığını ifade eden Faik, olayı "İslamofobik bir hareket" olarak niteledi.

Saldırının tesadüfi gerçekleşmediğini ve bir nefret suçu olduğunu vurgulayan Faik, şöyle devam etti:

"Bizim için önemli olan saldırıyı kimin yaptığı değil, saldırının nereye yapıldığıdır. Bu saldırı başmüftülüğe yapılmıştır. Bir milyondan fazla Bulgaristan Müslüman Türkü'nün dini hayatını yürüten başmüftülüğe karşı böyle bir hareket son derece çirkindir. Devletten de istediğimiz olayın en yüksek ağızdan kınanması ve konunun takipçisi olunmasıdır."

Celal Faik, bir süre önce Karlovo'daki camiye ve 4 gün önce de üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) parti binasına taşlı saldırı yapıldığını hatırlattı.

  • Faik, soruşturma kapsamında başmüftülüğün güvenlik kamera kayıtlarını da polise teslim ettiklerini kaydetti.

Başmüftülüğün konunun takipçisi olacağının altını çizen Faik, "Müslümanlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağız. Başmüftülük olarak haklarımızı sadece Bulgaristan’da değil, aynı zamanda Avrupa’da da arayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

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