Dünya Bulgaristanda şehit edilen Türkler anıldı
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Bulgaristan’da şehit edilen Türkler anıldı

Bulgaristan’da 1984-1989 yılları arasında Türklere uygulanan asimilasyon politikasına karşı mücadele ederek, iktidara bağlı güvenlik güçleri tarafından şehit edilen Türkler için anma programı düzenlendi. Bulgaristan’da 1984-1989 yıllarında, dönemin komünist iktidarı tarafından Türklere uygulanan asimilasyon politikasına karşı geldiklerini gerekçesiyle öldürülen Türkler için mevlit okutuldu.

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Haber Merkezi İHA
Bulgaristan’da şehit edilen Türkler anıldı
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Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali’ye bağlı Yoğurtçular (Mogilyane) köyünde düzenlenen anma etkinliğine çok sayıda kişinin yanı sıra Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü de katıldı.

Türklerin asimilasyon politikasına karşı direnişinin sembolü haline gelen ve 26 Aralık 1984’te öldürülen 17 Aylık Türkan bebek anısına yaptırılan anıt çeşmeye çiçekler bırakılarak dualar okundu. Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Türkan bebeğin katledilmesinin 37. yıldönümü vesilesiyle yayınladığı mesajda, “37 yıl önce, Bulgaristan’daki soydaşlarımızın, totaliter rejimin insanlık dışı asimilasyon kampanyasına karşı haysiyetlerini ve kimliklerini muhafaza edebilmek uğruna düzenlediği barışçıl bir gösteri sırasında vurularak katledilen Türkan bebeği ve bu masum yavrunun şahsında bütün demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, gün boyunca ayrı gruplar halinde anıtı ziyaret ederek şehitleri andı.

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