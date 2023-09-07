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Dünya

Bulgaristan'da sel: Can kaybı 4'e yükseldi

Bulgaristan'ın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi, bölgedeki altyapı ciddi hasar gördü.

13:13 . 7/09/2023 Perşembe
AA
Sel felaketlerinin iklim değişikliği ve altyapının yetersiz olması nedeniyle Bulgaristan’da giderek yaygınlaştığı belirtiliyor.

Sel felaketlerinin iklim değişikliği ve altyapının yetersiz olması nedeniyle Bulgaristan’da giderek yaygınlaştığı belirtiliyor.

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Burgas şehri yerel yetkililerinden Emil Pavlov, ülkenin Karadeniz sahilinde yer alan Tsarevo kasabasındaki aşırı yağışın neden olduğu sellere ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şiddetli yağışların yol açtığı seller sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2'den 4'e çıktığını kaydeden Pavlov, kayıp herhangi bir kişinin olmadığını sözlerine ekledi.

Tsarevo Belediye Başkanı Georgi Lapchev, seller nedeniyle bölgedeki altyapının ciddi hasar gördüğünü belirtti.

Sel sularının bölgedeki barajların duvarlarında hasara yol açması nedeniyle acil onarım çalışmalarına başlanacağını anlatan Lapchev, elektriksiz yerleşim yerinin bulunmadığını kaydetti.

Lapchev, bölge sakinlerine musluk suyunun henüz içilebilir durumda olmadığı uyarısında bulundu.

Sellerden etkilenen 100'den fazla kişi tahliye edilmişti

Lapchev, dünkü afet görev gücü toplantısının ardından yaptığı açıklamada, sellerden etkilenen 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini söylemişti.

Sel felaketi sonrası yerel itfaiye personeline destek vermek üzere Burgas ve Primorsko kentlerinden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye gönderilmişti.

Sahil beldesi Arapya'nın bazı bölgelerinde sel sularının 2 metreye ulaştığı, birçok aracın suya kapıldığı bildirilmişti.

Bulgaristan Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, ülkenin 15 bölgesinde kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak nedeniyle halkı "sarı kodla" uyarmıştı.

Burgas'ta ise şiddetli fırtına için "turuncu kod" uyarısı yapılmıştı.


Sel acısı
Sel acısı

İstanbul'da aniden bastıran yağış bir saatte Başakşehir, Küçükçekmece ve Arnavutköy'ü göle çevirdi. 2 kişi sel sularına kapılarak can verdi. Akşam saatlerinde başlayan yağış sonrasında üç ilçede binden fazla ev ve iş yerini su bastı, dereler taştı, vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye 1 saatte metrekare başına 128 kilogram yağış düştüğü açıklandı. Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ile İğneada beldesinde etkili olan sağanak, dereleri taşırdı. Demirköy'de, orman içindeki turistik bungalov evlerin bulunduğu kamp alanı sular altında kaldı. Bungalov evler taşkında kağıt gibi sürüklendi. Sele kapılan 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kaybolan 4 kişi ise 200 kişilik ekiple aranıyor.


#Bulgaristan
#Sel
#Tsarevo
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