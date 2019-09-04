Dünya Bulup yok ettik
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Bulup yok ettik

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla Irak’ın Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK’lı beş teröristten birinin, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Nedim Karakulak olduğu belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terörist Nedim Karakulak ve bebek katili Abdullah Öcalan (Sağda)
Terörist Nedim Karakulak ve bebek katili Abdullah Öcalan (Sağda)

Alınan bilgiye göre, Hakurk bölgesinde 2 Eylül’de etkisiz hale getirilen PKK’lı beş teröristten birinin, örgütün Kandil ve Hakurk alanları arasındaki gümrük ve aktarım sorumlusu ‘Kawa Garzan’ kod adlı Nedim Karakulak olduğu öğrenildi.

Nedim Karakulak

PKK’ya 1992’de katılan terörist Karakulak’ın bir dönem örgütün Haftanin üs bölgesinden Türkiye’ye patlayıcı sevkiyatını da organize ettiği, hakkında kırmızı bülten çıkarılarak 2013’ten bu yana arandığı kaydedildi. PKK’ya yönelik yurtiçindeki Kıran operasyonu ise sürüyor. Bu kapsamda jandarma birlikleri dün Hakkari’deki Kazan Vadisi’ne harekât düzenledi. Burada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerin, Hakkari’de 1 Haziran’da Jandarma Astsubay Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış ile 28 Haziran’da Jandarma Teğmen Güngör Dolunay’ın şehit olduğu terör saldırılarında yer aldığı tespit edildi.

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Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki kampları görüntülendi
Irak'ta Kerkük merkezli yayın yapan Türkmeneli Televizyonu, terör örgütü PKK'nın Musul'a bağlı Sincar'dan çekilmeden önce faaliyet gösterdiği kampları görüntüledi ve yayınladıkları haberde örgütün oradaki varlığı ve terörist sayısı hakkında çarpıcı bilgilere yer verdi.
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