Burkina Faso'da devrik lider Kabore 4 ay sonra serbest kaldı

Hükûmetten yapılan yazılı açıklamada, kendisiyle yaklaşık 3 haftadır yapılan görüşmeler sonucu eski Kabore'nin serbest bırakıldığı ve 6 Nisan itibarıyla başkent Vagadugu'daki şahsi konutuna geçtiği duyuruldu.
Başta Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) olmak üzere birçok kurum ve sivil toplum örgütü, geçiş hükûmetinden Kabore'nin bir an evvel serbest bırakılmasını talep ediyordu.
Kabore, 24 Ocak'taki darbenin ardından özel güvenlikli bir konutta tutuluyordu.
Burkina Faso'da 24 Ocak'ta darbe yapan Yarbay Paul-Henri Damiba, 2 Mart'ta geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak atanmış, 3 Mart'ta da Başbakanlık görevine Albert Ouedraogo getirilmişti.
Ouedraogo, 3 yıl görev yapması planlanan 25 üyeli geçiş hükûmetini 6 Mart'ta kurmuştu.
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Yerel basında çıkan haberlere göre, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Birleşmiş Milletler'den (BM) bir heyet, darbe sonrası Burkina Faso'yu ziyaret etti.
Nijerya, Benin, Gambiya ve Gana Dışişleri Bakanlarının bulunduğu heyete, BM Genel Sekreteri Batı Afrika ve Sahel (UNOWAS) Özel Temsilcisi Mahamat Saleh Annadif de eşlik etti.
Önce cunta lideri Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba ile görüşen heyet, ardından 24 Ocak'tan beri özel bir konutta tutulan devrik lider Roch Christian Kabore'yi ziyaret etti.
Heyetin Kabore'yi ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medyada da yer aldı.
Heyetin Kabore'yi ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medyada da yer aldı.
Heyetin Kabore'yi ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medyada da yer aldı.
Heyetin Kabore'yi ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medyada da yer aldı.
Heyetin Kabore'yi ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medyada da yer aldı.
Ziyaret sonrası konuşan heyetin lideri Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey, Kabore ile görüşebildiklerini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Heyetin ziyarete dair hazırlayacağı rapor, ECOWAS'ın 3 Şubat'ta Gana'nın başkenti Akra'da düzenleyeceği zirvede sunulacak.
ECOWAS, 28 Ocak'ta düzenlediği olağanüstü zirvede Burkina Faso'nun üyeliğini askıya almıştı.
ECOWAS, 28 Ocak'ta düzenlediği olağanüstü zirvede Burkina Faso'nun üyeliğini askıya almıştı.
ECOWAS, 28 Ocak'ta düzenlediği olağanüstü zirvede Burkina Faso'nun üyeliğini askıya almıştı.
Burkina Faso'da bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi günü yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okunmuştu.
Kendilerine \"Muhafaza ve Yenilenme İçin Vatansever Hareket (MPSR)\" adını veren grubun liderinin Yarbay Damiba olduğu duyurulmuştu.
Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore daha sonra istifa etmişti.
Burkina Faso'da askeri darbe: Özel bir konutta tutulan Cumhurbaşkanı Kabore ilk kez görüntülendi
Burkina Faso'da 24 Ocak'taki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore, o tarihten bu yana ilk kez görüntülendi. Ziyaret sonrası konuşan heyetin lideri Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey, Kabore ile görüşebildiklerini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
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