Dünya Burkina Fasoda Fransız parmağı
AFRİKA

Burkina Faso’da Fransız parmağı

Batı Afrika’da eski Fransız sömürgesi Burkina Faso’da askeri kamplarda silah seslerinin duyulmasının ardından, dün Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore’nin askerler tarafından alıkonulduğu bildirildi. Ülkedeki darbenin arkasında Fransa’nın olabileceği şüpheleri yoğunluk kazandı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​Burkina Faso’da Fransız parmağı ​
Burkino Faso

Batı Afrika’da eski Fransız sömürgesi Burkina Faso’da askeri kamplarda silah seslerinin duyulmasının ardından, dün Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore’nin askerler tarafından alıkonulduğu bildirildi.

Kabore askeri kışlalardan birine götürülürken, darbenin arkasında Fransa’nın olabileceği şüpheleri yoğunluk kazandı. Önceki sabah başkent Vagadugu’daki iki askeri kışlada silah sesleri duyulmuş ve olayın kalkışma olabileceğinden endişe edilmişti.

Hükümet ise darbe ihtimalinin bulunmadığını duyurmuş, durumun kontrol altında olduğunu ifade etmişti. Daha sonra sokağa dökülen bir grup, hükümet partisi Halkın İlerleme Hareketi’nin binasını ateşe verirken, ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Başta Sahel bölgesi olmak üzere Afrika’daki nüfuzunu her geçen gün yitiren Fransa’nın, örtülü operasyonlarını ara vermeden sürdürdüğü biliniyor.

Kısa süre önce, Burkina Faso’da bir askeri darbe girişiminin son anda engellendiği ortaya çıkmıştı. Aralarında eğitim hayatının büyük bölümünü Fransa’da tamamlamış, Barkhane Operasyonu kapsamında ülkede bulunan başta Fransa olmak üzere Batı destekli grupları komuta ettiği belirtilen 12. Komando Piyade Alayı Kolordu Komutanı Yarbay Mohamed Emmanuel Zoungrana’nın da bulunduğu 8 asker, darbe hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Çete üyeleri, darbe girişimini itiraf etmişti.

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