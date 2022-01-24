Burkina Faso'da silah sesleri: Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore bir grup asker tarafından alıkonuldu

Güney Afrika’da kızgın fil 4 kişilik ailenin bulunduğu araca saldırdı

Güney Afrika'nın Kwa-Zulu Natal eyaletindeki İsimangaliso Sulak Alan Parkı yakınlarında seyir halinde olan 4 kişilik bir aile, bir filin önlerine çıkmasıyla korku dolu anlar yaşadı. Çevredeki başka bir araç sürücüsü tarafından kaydedilen görüntüde, 6000 kilogram ağırlığındaki fil, içerisinde 8 ve 10 yaşlarında 2 çocuğun bulunduğu araca saldırdı. Fil, ittiği aracı ters çevirirken, ölümle burun buruna geldi. O anları kaydeden araç sürücüsü ise filin dikkatini dağıtmak için kornaya bastı ancak başarılı olamadı. Saldırgan fil, olaydan kısa süre sonra bölgeden uzaklaşırken, olay yerine çağrılan yetkililer aileyi kurtardı. Kimsenin ciddi şekilde yaralanmadığı açıklayan yetkililer, araçta ise büyük hasar meydana geldiğini belirtti.