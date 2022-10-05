Dünya Burnunu Ukraynaya soktu
AVRUPA

Burnunu Ukrayna’ya soktu

Twitter paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ABD’li milyarder Elon Musk, bu sefer de burnunu Rusya-Ukrayna meselesine soktu. Yaptığı ankette Moskova’nın yasa dışı ilhak ettiği topraklarda BM öncülüğünde yeni bir oylama öneren Musk’a tepki yağdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Burnunu Ukrayna’ya soktu
Elon Musk’ın skandal anketine büyük tepki.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın, Rusya’nın ilhak ettiği Ukrayna topraklarını elinde tutması ile ilgili Twitter anketi yapması, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski de dahil birçok kişinin sert tepkisine neden oldu. Ukraya-Rusya arasında barış planı önerilerinde bulunduğu Twitter paylaşımlarında Musk, Rusya’nın geçen hafta yasa dışı ilhak ettiği dört Ukrayna bölgesinde Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde tekrar oylama yapılmasını önerdi. Musk, ‘Halkın iradesi o yöndeyse Rusya çıkar’ yazdı.

ZELENSKİ’DEN KARŞI ANKET

Tesla CEO’su, Rusya’nın 2014’te yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası’nın da resmen Rusya’nın parçası olduğunun tanınması gerektiği görüşünü sundu. Katılımcıların yüzde 60’ı ABD’li milyarderin önerilerine ‘hayır’ dedi. Zelenski ise Musk’a tepki olarak kendi Twitter anketini paylaştı. Zelenski ankette, “Hangi Elon Musk’ı daha çok seviyorsunuz. Ukrayna’yı destekleyeni mi Rusya’yı destekleyeni mi?” diye sordu. Ukrayna liderinin anketi yüzde 80 ile “Ukrayna’yı destekleyen Musk” sonucunu verdi.

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