Dünya Burundide kolera salgını ilan edildi
AFRİKA

Burundi’de kolera salgını ilan edildi

Burundi’nin ticari başkenti Bujumbura'da kolera salgınının ilan edildiği bildirildi. Kolera salgınına Bujumbura ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlardan sonra taşan kanalizasyonların sebep olduğu tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi AA
Burundi’de kolera salgını ilan edildi
Burundi/Bujumbura

Burundi’nin ticari başkenti Bujumbura'da kolera salgını ilan edildi.

Burundi Halk Sağlığı Bakanı Sylvie Nzeyimana, yaptığı açıklamada, Bujumbura'nın kuzeyindeki Bukirasazi ilçesinde ishal ve istifra şikayetleriyle hastaneye başvuran 12 kişide kolera vakasının tespit edildiğini bildirdi.

Vakaların birbiriyle temaslı kişiler olduğunu belirten Nzeyimana, Bujumbura’da kolera salgını ilan ettiklerini duyurdu.

Kanalizasyonlar sebep oldu

Kolera salgınına 26-31 Aralık'ta Bujumbura ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlardan sonra taşan kanalizasyonların sebep olduğu tahmin ediliyor.

Kolera nedir?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Burundi'de temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci ve tifo virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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