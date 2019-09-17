Büyük zafer 101 yaşında

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlanıyor.

Azerbaycanlılar, 101 yıl önce yardımlarına gelen ve kendilerini kurtaran Kafkas İslam Ordusu askerlerini ve komutan Nuri Paşa'yı (Killigil) saygıyla yad ediyor. Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı mücadelede bin 130 şehit verdi.

Azerbaycan'ın Bakü, Şeki, Şamahı, Göyçay, Kürdemir, Neftçala, Hacıkabul ve Guba gibi birçok bölgesinde Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin defnedildiği 14 Türk şehitliği yer alıyor. Azerbaycan halkı, 70 yıl süren Sovyet yönetiminde bile bu şehitlikleri korudu ve bugünlere ulaşmasını sağladı.