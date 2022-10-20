Dünya Çad selden dolayı olağanüstü hal ilan etti
AFRİKA

Çad selden dolayı olağanüstü hal ilan etti

Çad Cumhurbaşkanı Mahamat Idriss Deby, Orta Afrika ülkesi olan Çad'da selin 1 milyondan fazla insanı etkilemesinden dolayı olağanüstü hal ilan etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Reuters
​Çad selden dolayı olağanüstü hal ilan etti
Arşiv

Çad'ın güney bölgelerinde genellikle Mayıs'tan Ekim'e kadar süren yağışlı mevsimlerde sel görülme olasılığı yüksek değildir. Fakat bu sene yağışların erken gelmesi ve son yılların en ağır yağışlarının yaşanması seli de beraberinde getirdi.

Deby, televizyondaki ulusa sesleniş konuşmasında, ''Şu andan itibaren, bu felaketi kontrol altına almak ve süreci daha iyi yönetmek adına olağanüstü hal başlatılacaktır'' ifadelerini kullandı.

Sel, ülkedeki 23 ilin 18'inde 636 yerleşim yerini etkiledi. En kötü etkilenenler güneydeki Mayo Kebbi Est, Logone Occidental, Tandjile, Moyen Chari ve Mandoul illeri.

Başkent N'Djamena'da bile son birkaç gündür sel nedeniyle yüzlerce kişi evlerini terk etti.

Müdahale planı uygulamaya kondu

Deby, hükümetin barınak, yiyecek ve temizliği sağlamak için bir müdahale planı uygulamaya koyduğunu söyledi.

Çad'ın iki ana nehri vardır, Chari ve Logone, güney eyaletlerinden akar ve Nijer, Nijerya ve Kamerun ile sınır bölgesinde Çad Gölü'ne dökülür.

Çad Ulusal Meteoroloji Ajansı'ndan bir hidrolog olan Hamid Abakar Souleymane, bu yıl gölün diğer kollar tarafından erken beslendiğini ve su seviyesinin iki nehirden daha yüksek olduğunu ve böylece çevredeki kasaba ve köylere akmasına neden olduğunu söyledi.

"Çad Gölü'nü paylaşan tüm ülkelerin de sular altında kaldığını ve bunun yıl sonuna kadar devam edeceğini fark etmişsinizdir" dedi.

Afrika Birliği Burkina Faso'daki darbeyi kınadı
DÜNYA
Afrika Birliği Burkina Faso'daki darbeyi kınadı

Afrika'nın en güçlü ordusuna sahip ülkelerinden biri olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye kritik teklif
FOTOĞRAF 8
Title
Yüksek yerli silah ve mühimmat kullanım oranıyla öne çıkan Güney Afrika savunma sanayisi, komplike sistemleri de içeren geniş bir ürün yelpazesine sahip. Ülke bu ürünleri, aralarında Avrupa ve Körfez ülkelerinin de bulunduğu 70 kadar ülkeye ihraç ediyor.
Title
Güney Afrika özellikle kara ordularının donanımında yüksek yerlilik oranına sahip. G-6 Obüsü, Rooikat, Mbombe, Mamba, Ratel, Casspir gibi farklı türden zırhlı askeri araçlar, R5 piyade tüfeği, Vektör SS-77 makineli tüfeği, Bateleur çok namlulu roketatar platformu, Güney Afrika savunma sanayisinin ürettiği ürünlerden bazıları.
Title
Ülkenin savunma sanayisi ayrıca karadan havaya füze, insansız hava aracı, radar sistemleri ve elektronik harp sistemleri gibi daha karmaşık ve ileri teknoloji içeren platformları da üretebiliyor.

Ulusal Konvansiyonel Silahlar Kontrol Komitesi (NCACC) raporuna göre, Güney Afrika 2021 yılında 67 ülkeye 3,3 milyar rand (yaklaşık 3,3 milyar Türk lirası), bu yılın ilk 6 ayında da 70 ülkeye 1,4 milyar rand (yaklaşık 1,4 milyar Türk lirası) değerinde savunma sanayisi ürünü ihraç etti.
Title
POTANSİYEL ORTAK

Geçen hafta ülkenin başkenti Pretorya yakınlarındaki Waterkloof Hava Üssü'nde düzenlenen Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'nda (AAD 2022), Türkiye ile Güney Afrika savunma sanayileri birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Türkiye, Afrika'nın en büyük, dünyanın ise önde gelen savunma fuarlarından olan AAD 2022'ye, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in başkanlığında heyet düzeyinde ve 25 firmayla yoğun katılım göstermişti.
Title
Güney Afrika Savunma Bakanı Thandi Modise, fuarın ilk gününde Başkan Demir'le görüştü ve Türk firmalarının stantlarını gezip, ürün ve teknolojileri hakkında bilgi aldı.

Modise, AA muhabirine verdiği demeçte, Türkiye'nin bu denli geniş katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek \"Türkiye'yi kazanmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum.\" ifadesini kullandı.

Bu da her ikisi de bölgelerinin en büyük askeri gücü olan ve güçlü savunma sektörlerine sahip Türkiye ile Güney Afrika arasında potansiyel iş birliği ve ortaklığını tekrar gündeme getirdi.
Title
'İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ'

Güney Afrika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rudzani Maphwanya da iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliği ve ortaklık fırsatını AA muhabirine değerlendirdi.
Maphwanya, savunma sanayisindeki yeniliklerle ilgilenen Güney Afrika'nın özellikle mobilite ve zırh konusundaki yeniliklere odaklandığını ve bu alanda iş birliğine açık olduklarını söyledi.
Türk savunma sanayisinin ürün ve teknolojilerinin ülkesinin ihtiyaçlarıyla örtüştüğüne işaret eden Maphwanya, \"Türk sanayisinin kabiliyetlerinin farkındayız. Türk savunma sanayisi sadece mobiliteye odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda en iyi kalite platformlara da sahip.\" dedi.
Title
Maphwanya, Güney Afrikalıların halihazırda Türk sanayisiyle iş birliği yaptığını belirterek \"Güney Afrika'da kısa ve orta vadede sahip olabileceğimiz ihtiyaçların karşılanmasında Türk savunma sanayisiyle ortaklıklar kurarak ilerleyebileceğimizi görüyoruz.\" diye konuştu.

Yerli ürün ve teknolojilerle donatılmış Güney Afrika donanmasının da Afrika'nın en gelişmiş donanmalarından biri olduğunu kaydeden Maphwanya, Türk denizcilik endüstrisinin gelişmişlik düzeyinin de farkında olduklarını ve bu konuda da çeşitli iş birlikleri geliştirilebileceğini vurguladı.
Title
'DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ'

Maphwanya, iki ülkenin denizcilik endüstrisinde iş birliği geliştirmesinin önemine işaret ederek \"Benzer teknolojilere sahibiz, birlikte çalışabilir ve şu anda yapmakta olduğumuz şeyin ötesine geçebiliriz.\" dedi.
Bu iş birliğinin her iki tarafa da yarar sağlayacağını ifade eden Maphwanya, Türkiye ve Güney Afrika'nın ileri teknoloji sahibi ülkeler arasında yer almasının, dünyada yaşanan sorunlara çözümler üretmek açısından önemli olduğunu söyledi.
Maphwanya, \"Ülkelerimizi ve askeri ilişkilerimizi birlikte nasıl geliştireceğimiz konusunda mutabık olduğumuz çerçevede teknoloji paylaşımı ve eğitim yoluyla da ilerleyecek iş birliğimizi dört gözle bekliyoruz.\" dedi.
Afrika'nın en güçlü ordusuna sahip ülkelerinden biri olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye kritik teklif
Güney Afrika Cumhuriyeti Türkiye ile savunma sanayisi alanında potansiyel ortaklık ve iş birliğine açık olduklarını söyledi. Donanım ve kabiliyet bakımından Afrika'nın ikinci en büyük askeri gücü kabul edilen Güney Afrika ordusu, Sahra Altı bölgesinde "en güçlü ordu" olarak kabul ediliyor.

Güney Afrika'da 'bölgesel kızamık' salgını
DÜNYA
Güney Afrika'da 'bölgesel kızamık' salgını
Drone ile görüntülendi

Drone ile görüntülendi

​Bir anda tüm şehrin üzerine çöktü.
Türkiyede ilk konser

Türkiye'de ilk konser

​Yusuf İslam'dan gençlere mesaj: İslâm'ı keşfetmeden önce...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Üç yılda 69 bin 375 ölüme itme vakası gerçekleşti

​Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında.

Altı yıl hapis cezası bulunuyordu: Zafer Biryol İstanbul'da gözaltına alındı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu Ajansı'nın düzenlediği çevre forumuna videomesaj gönderdi.

TSK'ya yönelik kimyasal silah iddialarına sert tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.