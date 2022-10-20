​Çad selden dolayı olağanüstü hal ilan etti

Çad'ın güney bölgelerinde genellikle Mayıs'tan Ekim'e kadar süren yağışlı mevsimlerde sel görülme olasılığı yüksek değildir. Fakat bu sene yağışların erken gelmesi ve son yılların en ağır yağışlarının yaşanması seli de beraberinde getirdi.

Deby, televizyondaki ulusa sesleniş konuşmasında, ''Şu andan itibaren, bu felaketi kontrol altına almak ve süreci daha iyi yönetmek adına olağanüstü hal başlatılacaktır'' ifadelerini kullandı.

Sel, ülkedeki 23 ilin 18'inde 636 yerleşim yerini etkiledi. En kötü etkilenenler güneydeki Mayo Kebbi Est, Logone Occidental, Tandjile, Moyen Chari ve Mandoul illeri.

Başkent N'Djamena'da bile son birkaç gündür sel nedeniyle yüzlerce kişi evlerini terk etti.

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Müdahale planı uygulamaya kondu

Deby, hükümetin barınak, yiyecek ve temizliği sağlamak için bir müdahale planı uygulamaya koyduğunu söyledi.

Çad'ın iki ana nehri vardır, Chari ve Logone, güney eyaletlerinden akar ve Nijer, Nijerya ve Kamerun ile sınır bölgesinde Çad Gölü'ne dökülür.

Çad Ulusal Meteoroloji Ajansı'ndan bir hidrolog olan Hamid Abakar Souleymane, bu yıl gölün diğer kollar tarafından erken beslendiğini ve su seviyesinin iki nehirden daha yüksek olduğunu ve böylece çevredeki kasaba ve köylere akmasına neden olduğunu söyledi.

"Çad Gölü'nü paylaşan tüm ülkelerin de sular altında kaldığını ve bunun yıl sonuna kadar devam edeceğini fark etmişsinizdir" dedi.

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