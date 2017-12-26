Çad'dan önemli FETÖ açıklaması

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle siyasi ilişkilerinin yanı sıra ekonomik iş birliğinin de güçlendirilmesini amaçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika gezisi devam ediyor. Sudan'da gerçekleştirilen temasların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Çad'a gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Çad’da heyetlerarası görüşmeye katıldı. Görüşmeler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, ile Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Ortak basın toplantısında önemli FETÖ açıklamaları geldi.
Çad Cumhurbaşkanı Debi, Maarif Okullarının FETÖ'nün okullarını almasına ilişkin "Çocuklarımız artık teröristlerin elinde eğitim görmeyecek." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "FETÖ'yü terör örgütü ilan ettikleri için müteşekkirim. 15 temmuz ve sonrasında Çad hep bize destek verdi. FETÖ ile iltisaklı okullar Maarif Vakfı'na devredildi." dedi.