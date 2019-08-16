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ASYA

Cakarta'dan Kalimantan'a: Başkent değişiyor

Cakarta'dan Kalimantan'a: Başkent değişiyor

Endonezya'nın Devlet Başkanı Widodo, ülkenin başkentini değiştirmek için parlamentoya teklif sundu. Başkentin sadece ulusal kimlik olmadığını söyleyen Widodo, ülkenin gelişimini de temsil ettiğini vurguladı.

Haber Merkezi Reuters
Cakarta.
Cakarta.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, bugün resmen Parlamento'ya teklifte bulunarak, ülkenin başkentini Cakarta'dan Kalimantan'a taşımak için gereken hamleyi yaptı.

  • İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Joko Widodo teklifini Parlamento'daki ulusa sesleniş konuşması sırasında, ülkenin bağımsızlığının 74'üncü yıl dönümünden bir gün önce yaptı.

Başkanlıktaki ikinci dönemi için ekim ayında yemin edecek olan Widodo, "Bu vesileyle, ulusal başkentimizi Kalimantan'a taşımak için izninizi istiyorum" ifadesini kullandı.

Başkentin sadece bir ulusal kimlik sembolü olmadığını, aynı zamanda ülkenin gelişimini temsil ettiğini savunan Widodo, "Bu, ekonomik eşitlik ve adaletin gerçekleştirilmesi için" dedi.

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