Çalınan kulaklık Rus askerini ele verdi

Daha önce Rus ordusunun özellikle ülkenin doğusuna ve güneyine yoğun saldırı hazırlığında bulunduğunu ifade eden Zelenskiy bu akşamki açıklamasında Rus ordusunun fiili olarak Donbass Bölgesi’ne bu taarruzu başlattığını duyurarak, “Ülkemizin doğusunda ve güneyinde işgalciler eskisinden biraz daha planlı olarak saldırmaya çalışıyorlar. Ana güçlerle buralara girerek ülke savunmasının zayıf bir noktasını arıyorlar. Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas taarruzuna başladıkları söylenebilir. Tüm Rus ordusunun çok büyük bir kısmı şimdi bu taarruza odaklanmış durumda. Donbass’a ne kadar asker sürülürse sürülsün, kendimizi savunacağız, savaşacağız. Ukrayna’ya ait olan hiçbir şeyi vermeyeceğiz. Tüm savaşçılarımıza, Donbass, Mariupol’daki tüm kahraman şehirlerimize ve ayrıca Harkov Bölgesi’ndeki eli silah tutan tüm şehirlerimize minnettarım” ifadelerini kullandı.