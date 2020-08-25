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Dünya Cami saldırısından kurtulan Türk saldırganla yüzleşti Bana 9 kez ateş etti, ben güçlü inatçı bir Türküm
ASYA

Cami saldırısından kurtulan Türk saldırganla yüzleşti: Bana 9 kez ateş etti, ben güçlü inatçı bir Türk'üm

Yeni Zelanda’nın Christchurch ketinde geçtiğimiz yıl 2 camiyi basarak katliam yapan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Avustralyalı terörist Brenton Tarrant’ın 4 gün sürecek karar yargılanması dün Christchurch Yüksek Mahkemesi’nde başladı. Saldırıda 9 kez vurulan Temel Ataçocuğu yaşadıklarını anlatırken "Bana 9 kez ateş etti. O anları hayatım boyunca unutmayacağım.Ben güçlü, inatçı bir Türk'üm" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Saldırıdan kurtulan Temel Ataçocuğu
Saldırıdan kurtulan Temel Ataçocuğu

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunan Brenton Tarrant'ın duruşmasının ilk gününde, dokuz kez vurulan Temel Ataçocuğu yaşadıklarını anlattı.

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Yeni Zelanda'da camilere saldıran terörist Tarrant'ın duruşması başladı

BANA 9 KEZ ATEŞ ETTİ

Mahkemede “Saldırganla birbirimizin gözlerine baktık, silahını doğrulttuğu anı gördüm. Bana 9 kez ateş etti. Hayatım boyunca o anın izlerini taşıyacağım ve kalıcı sakatlığım ile yaşamak zorundayım ama tüm bu zorlukların üstesinden gelmekte kararlıyım. Ben güçlü, inatçı bir Türk'üm." dedi.

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MÜCADELEYİ BIRAKMAMAK ÜZERE YETİŞTİRİLDİM

Geçtiğimiz yıl Yeni Zelanda'da Nur ve Linwood camilerine terör saldırısı gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın ceza duruşması dün görüldü. Saldırıda 9 kez vurulan Temel Ataçocuğu yaşadıklarını anlatırken, "Ben güçlü ve inatçı bir Türk erkeğim. Mücadeleyi bırakmamak üzere yetiştirildim" ifadelerini kullandı.

KALICI ŞEKİLDE ENGELLİ OLACAĞIM

Reuters haber ajansının aktardığı haberde, Saldırganla göz göze geldiklerini belirten Temel Ataçocuğu, "Onun silahının beni hedef aldığı anı gördüm. Saldırgan tarafından dokuz kez vuruldum. Aldığım kurşun yaraları nedeniyle, kalıcı şekilde engelli olacağım ve acı çekeceğim" ifadelerini kullandı.

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O KORKU HEP BENİMLE OLACAK

Olayın travmasının hep kendisiyle yaşayacağını belirten Ataçocuğu, "Görüntüler ve o gün caminin içindeki koku hep benimle olacak. Acının olmayacağı bir gerçek görmüyorum ancak gelecek Güneş'e doğru özgürce yürürken, üstünden geldiklerimi düşünüp gururlanacağım. Güçlü ol!" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Kendi savunmasını yapma isteği 13 Temmuz’da Christchurch Yüksek Mahkemesi tarafından kabul edilen terörist Tarrant, hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve 1'i de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etmişti.

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ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI BEKLENİYOR

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı teröristin, 4 günlük yargılamanın ardından ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyor.

Tarrant, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu.

Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda, 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi de yaralanmıştı.

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