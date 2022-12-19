Cami’de nikâh görüntüleri Türkiye’den değil Almanya’dan

Birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden camide nikâh görüntülerinin Türkiye’ye ait olmadığı ortaya çıktı. Görüntüler Almanya’da Hilden Emir Sultan Camii’nde çekilmiş. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde camide görevli imamın nikâh kıyılmasının hemen ardından pasta kesiminin yapıldığı görülüyor.
HABERDE ALMANYA’DA OLDUĞU GİZLENMİŞ
Video paylaşımlarında görüntülerin Almanya'da bir camide çekildiği açıkça belli olmasına rağmen nikahın nerede kıyıldığı bilgisi bilinçli olarak gizlendiği ortaya çıktı. Türkiye'de haberi yapan gazeteler ve sosyal medya mecraları nikah videosunu Türkiye'de çekilmiş gibi çarpıtarak sundu. Nikâhın Almanya’da gerçekleştiği bilgisi gizlenerek, Türkiye’de camilerde pastalı nikâh törenlerinin yapıldığı algısı oluşturulmaya çalışıldı.