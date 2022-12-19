Dünya Camide nikah görüntüleri Türkiyeden değil Almanyadan
AVRUPA

Cami’de nikâh görüntüleri Türkiye’den değil Almanya’dan

Birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden camide nikâh görüntülerinin Türkiye’ye ait olmadığı ortaya çıktı. Görüntüler Almanya’da Hilden Emir Sultan Camii’nde çekilmiş. Görüntülerin Almanya'dan çekildiği yapılan sosyal medya paylaşımlarında çok net olmasın rağmen Türkiye'de haberi yapan gazeteler ve sosyal medya mecraları nikah videosunu Türkiye'de çekilmiş gibi çarpıtarak sundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cami’de nikâh görüntüleri Türkiye’den değil Almanya’dan
Görüntülerin Almanya'dan olduğu anlaşıldı

Birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden camide nikâh görüntülerinin Türkiye’ye ait olmadığı ortaya çıktı. Görüntüler Almanya’da Hilden Emir Sultan Camii’nde çekilmiş. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde camide görevli imamın nikâh kıyılmasının hemen ardından pasta kesiminin yapıldığı görülüyor.

Görüntülerin paylaşıldığı hesap.
Görüntülerin paylaşıldığı hesap.

HABERDE ALMANYA’DA OLDUĞU GİZLENMİŞ

Video paylaşımlarında görüntülerin Almanya'da bir camide çekildiği açıkça belli olmasına rağmen nikahın nerede kıyıldığı bilgisi bilinçli olarak gizlendiği ortaya çıktı. Türkiye'de haberi yapan gazeteler ve sosyal medya mecraları nikah videosunu Türkiye'de çekilmiş gibi çarpıtarak sundu. Nikâhın Almanya’da gerçekleştiği bilgisi gizlenerek, Türkiye’de camilerde pastalı nikâh törenlerinin yapıldığı algısı oluşturulmaya çalışıldı.

Şam Emevi Camii'nde büyük saygısızlık: Budistler ayin düzenledi
DÜNYA
Şam Emevi Camii'nde büyük saygısızlık: Budistler ayin düzenledi
İlçe bir anda kayboldu

İlçe bir anda kayboldu

​Çok nadir rastlanıyor: Görenleri hayran bıraktı.
Araştırmalar sonucunda bulundu

Araştırmalar sonucunda bulundu

Çalışmalara 2020'de başlandı: ​Yaklaşık 200 bin yıllık geçmişe sahip.
Yargıtay Başsavcısından HDP talebi: Hazine yardımı bulunan hesapları bloke edilsin

Sağlık Bakanlığı: Hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir.

​Katar'a destek için gitmişlerdi: Türkiye'nin gururu oldular.

'CHP ve yavru muhalefet onlarla beraber yürüyor.'

Sadece sayılı ülkede var: Dakikada altı atış yapıyor.

​Sevilla, Marcao'nun ameliyat olacağını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.