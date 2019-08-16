Dünya Camide zaman ayarlı bomba patladı
ASYA

Camide zaman ayarlı bomba patladı

Camide zaman ayarlı bomba patladı

Pakistan'daki bir camide zaman ayarlı bir bombanın infilak etmesi sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Haber Merkezi AA
Pakistan'da camide patlama: 4 ölü, 20 yaralı.
Pakistan'da camide patlama: 4 ölü, 20 yaralı.

Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta kentinde bir camide meydana gelen patlamada en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

  • Dawn gazetesinde yer alan habere göre, Ketta'nın Kuçlak bölgesinde bir camide cuma namazı sırasında minberin altına yerleştirilen zaman ayarlı bombanın infilak ettirilmesi sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, hayatını kaybedenler arasında caminin imamının da bulunduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı Imran Khan, bombalı saldırıyı kınadı ve olayla ilgili yetkili makamlardan hemen bir rapor istedi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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