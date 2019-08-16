Camide zaman ayarlı bomba patladı Camide zaman ayarlı bomba patladı Pakistan'daki bir camide zaman ayarlı bir bombanın infilak etmesi sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Haber Merkezi 16 Ağustos 2019, 16:22 Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019, 16:41 AA