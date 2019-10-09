Dünya Camiyi işgal edip kabirlerin başında ayin yaptılar
ORTADOĞU

Camiyi basıp ayin yaptılar, yahudiler camide ayin yaptı

Camiyi işgal edip kabirlerin başında ayin yaptılar

Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki Halil İbrahim Camii'ni işgal eden Yahudiler peygamber kabirlerinin başında ayin düzenledi. Ayrıca caminin Müslümanlar tarafından kullanılan kısmından da halıların kaldırıldığı ve bu kısmın da Yahudilere açılacağı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Camiyi basan Yahudiler burada ayin düzenledi.
Camiyi basan Yahudiler burada ayin düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Halil İbrahim Camii'ni işgal eden Yahudiler peygamberlerin kabirlerinin bulunduğu camide ayin düzenledi. Halil İbrahim Camii'nde Hz.İbrahim, Hz.İshak, Hz.Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Sare ve Hz. Refika'nın kabirleri bulunuyor.

Camiyi basıp ayin yaptılar
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Camiyi basıp ayin yaptılar

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Halilurrahman Camisini işgal eden Yahudiler peygamberlerin kabirlerinin bulunduğu camide ayin düzenledi. Halilurrahman Camisinde Hz.İbrahim, Hz.İshak, Hz.Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Sare ve Hz. Refika'nın kabirleri bulunuyor.

Halılar kaldırıldı

Üçte ikilik kısmı Sinagog'a çevrilen camide Müslümanlara tahsis edilen üçte birlik kısımda ise 300 kişi ibadet edebiliyor. Ancak şimdi caminin Müslümanlar tarafında kalan kısmı da Yahudilere açılıyor. Camiminin bu kısmında yerden halıların kaldırıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Camide halılar toplatıldı
OYNAT 00:00
Camide halılar toplatıldı
Üçte ikilik kısmı Sinagog'a çevrilen camide Müslümanlara tahsis edilen üçte birlik kısımda ise 300 kişi ibadet edebiliyor. Ancak şimdi caminin Müslümanlar tarafında kalan kısmı da Yahudilere açılıyor. Camiminin bu kısmında yerden halıların kaldırıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Cemaate ateş açılmıştı

Halilurrahman Camisi, 25 Şubat 1994'teki saldırılarla akıllara kazınmıştı. 25 Şubat'ta ABD vatandaşı radikal Yahudi Barush Goldstien, sabah namazı kılan cemaate ateş açmış 29 Filistinli şehit olmuştu. 150'den fazla kişinin yaralandığı katliam sonrasında caminin bir kısmı Sinagog'a dönüştürülmüştü.
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