Camiyi basıp ayin yaptılar, yahudiler camide ayin yaptı Camiyi işgal edip kabirlerin başında ayin yaptılar Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki Halil İbrahim Camii'ni işgal eden Yahudiler peygamber kabirlerinin başında ayin düzenledi. Ayrıca caminin Müslümanlar tarafından kullanılan kısmından da halıların kaldırıldığı ve bu kısmın da Yahudilere açılacağı ortaya çıktı.

Haber Merkezi 09 Ekim 2019, 12:56 Son Güncelleme: 09 Ekim 2019, 13:16 Yeni Şafak