Camiyi işgal edip kabirlerin başında ayin yaptılar

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Halil İbrahim Camii'ni işgal eden Yahudiler peygamberlerin kabirlerinin bulunduğu camide ayin düzenledi. Halil İbrahim Camii'nde Hz.İbrahim, Hz.İshak, Hz.Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Sare ve Hz. Refika'nın kabirleri bulunuyor.
Halılar kaldırıldı
Üçte ikilik kısmı Sinagog'a çevrilen camide Müslümanlara tahsis edilen üçte birlik kısımda ise 300 kişi ibadet edebiliyor. Ancak şimdi caminin Müslümanlar tarafında kalan kısmı da Yahudilere açılıyor. Camiminin bu kısmında yerden halıların kaldırıldığı görüntüler ortaya çıktı.
Cemaate ateş açılmıştı
Halilurrahman Camisi, 25 Şubat 1994'teki saldırılarla akıllara kazınmıştı. 25 Şubat'ta ABD vatandaşı radikal Yahudi Barush Goldstien, sabah namazı kılan cemaate ateş açmış 29 Filistinli şehit olmuştu. 150'den fazla kişinin yaralandığı katliam sonrasında caminin bir kısmı Sinagog'a dönüştürülmüştü.