Dünya Camiyi kana buladılar En az 46 ölü
ASYA

Camiyi kana buladılar: En az 46 ölü

Afganistan’ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde, Şiilere ait bir camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. 46 kişinin hayatını kaybettiği patlama yabancı güçlerin ayrılmasından sonra ülkede yaşanan en ölümcül terör eylemi oldu. Önceki saldırılarda olduğu gibi bu saldırıyı da DEAŞ üstlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Camiyi kana buladılar: En az 46 ölü
Şiilere ait bir camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişi hayatını kaybederken 143 kişi yaralandı.

Afganistan’ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde, Şiilere ait bir camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişi hayatını kaybederken 143 kişi yaralandı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve güvenliği sağladığını belirtti. Patlama sonrası çok sayıda ambulans ve sağlık görevlisi bölgeye sevkedildi. Şii camisini hedef alan saldırı, yabancı güçlerin Afganistan’dan ayrılmasının ardından ülkede yaşanan en ölümcül terör eylemi oldu.


DEAŞ ÜSTLENDİ

Kanlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Taliban’ın Afganistan’ı kontrol altına almasından sonra DEAŞ’ın Horasan’daki kolu olan DEAŞ-K, ülkede birçok saldırı düzenledi. Son olarak Kabil’de bir caminin yakınında düzenlenen saldırıyı da yine DEAŞ-K üstlenmişti. Afganistan’ın başkenti Kabil’de İdgah Camisi yakınlarında gerçekleşen patlamada en az 8 sivil yaşamını yitirmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

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